У Євпаторії пролунали постріли, піднявся густий дим, — ЗМІ
Увечері, 18 серпня, у Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму, пролунали постріли. Над місцем піднявся густий сірий дим.
Про це повідомляють кримські ЗМІ.
Вибухи у Євпаторії
Відтак, очевидці чули постріли на косі Біляус.
Стверджують, що постріли лунали один за одним. Ймовірно, з великокаліберної зброї. Над місцем піднялася стіна диму.
Наразі, причини та наслідки пострілів невідомі.
Нагадаємо, у п'ятницю, 18 серпня, у тимчасово окупованому Енергодарі стався вибух у будівлі, де окупаційна влада розмістила "народну міліцію". Там у цей день була запланована нарада так званих керівників.
Також ми писали, що у мережі повідомляли про групу БпЛА, яка, ймовірно, летить на Москву. Їх помітили у місті Серпухов, що у Підмосков'ї.