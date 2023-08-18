У Євпаторії пролунали постріли, піднявся густий дим, — ЗМІ

Вибухи у Криму. Фото ілюстративне: google

Увечері, 18 серпня, у Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму, пролунали постріли. Над місцем піднявся густий сірий дим.

Про це повідомляють кримські ЗМІ.

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Відтак, очевидці чули постріли на косі Біляус.

Місце, де лунали постріли. Фото: кримські ЗМІ

Стверджують, що постріли лунали один за одним. Ймовірно, з великокаліберної зброї. Над місцем піднялася стіна диму.

Наразі, причини та наслідки пострілів невідомі.

Дим внаслідок пострілу. Фото: кримські ЗМІ

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 серпня, у тимчасово окупованому Енергодарі стався вибух у будівлі, де окупаційна влада розмістила "народну міліцію". Там у цей день була запланована нарада так званих керівників.

Також ми писали, що у мережі повідомляли про групу БпЛА, яка, ймовірно, летить на Москву. Їх помітили у місті Серпухов, що у Підмосков'ї.