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У Євпаторії пролунали постріли, піднявся густий дим, — ЗМІ

18 серпня 2023 20:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Євпаторії пролунали постріли, піднявся густий дим, — ЗМІ
Вибухи у Криму. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 18 серпня, у Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму, пролунали постріли. Над місцем піднявся густий сірий дим. 

Про це повідомляють кримські ЗМІ. 

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Відтак, очевидці чули постріли на косі Біляус. 

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Місце, де лунали постріли. Фото: кримські ЗМІ

Стверджують, що постріли лунали один за одним. Ймовірно, з великокаліберної зброї. Над місцем піднялася стіна диму. 

Наразі, причини та наслідки пострілів невідомі. 

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Дим внаслідок пострілу. Фото: кримські ЗМІ

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 серпня, у тимчасово окупованому Енергодарі стався вибух у будівлі, де окупаційна влада розмістила "народну міліцію". Там у цей день була запланована нарада так званих керівників. 

Також ми писали, що у мережі повідомляли про групу БпЛА, яка, ймовірно, летить на Москву. Їх помітили у місті Серпухов, що у Підмосков'ї. 

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