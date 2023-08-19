В Крыму прозвучала серия взрывов

Взрывы в Крыму. Фото иллюстративное: google

Россияне сообщили о серии взрывов во временно оккупированном Крыму. По словам местных, была совершена атака по враждебным объектам вблизи Симферополя.

Об этом сообщают местные коллаборационные СМИ.

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По словам оккупантов, неизвестные пытались бить ракетами С-200. Однако силы ПВО "сбили все цели". Также сообщается, что жертв и разрушений нет.

В сети ночью сообщали о звуках взрывов в Симферополе. Их также слышали в Бахчисарайском районе и Алуште.

Что известно о ракете С-200

Зенитно-ракетные комплексы С-200 разрабатывались в Советском Союзе 60 лет назад. По замыслу советских инженеров именно комплексы С-200 должны были сбивать американские стратегические бомбардировщики — носители ядерного оружия. Другие цели — менее заметные и низколетящие — сбивать уже было труднее. Поэтому довольно скоро на смену этой ПВО пришли более современные образцы, в том числе С-300 и С-400.

Напомним, вечером, 18 августа, в Евпатории, что во временно оккупированном Крыму, раздались выстрелы. Над городом поднялся густой серый дым.

Также мы писали, что в сети сообщали о группе БпЛА, вероятно летевшей на Москву. Их заметили в городе Серпухов, расположенном в Подмосковье.