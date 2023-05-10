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Росіяни заявляють про прикордонний бій із "українською ДРГ"

10 травня 2023 13:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни заявляють про прикордонний бій із "українською ДРГ"
Кордон Росії з Україною в межах Курської області. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські пропагандисти заявляють про чергову спробу "українських диверсантів" прорватися через кордон. Російські прикордонники на території Курської області нібито вступили в бій з "ДРГ".

Про це повідомляє російський Telegram-канал SHOT.

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Російські пропагандисти заявили про чергову спробу "української диверсійно-розвідувальної групи" прорватися на територію Росії.

Цього разу цей інцидент нібито стався на кордоні України з Курською областю РФ.

Бій без доказів

Як повідомили російські пропагандисти, не надаючи жодних доказів, бій між російськими прикордонниками та "українською ДРГ" відбувся в районі прикордонного села Тьоткіне.

За інформацією Telegram-каналу SHOT, внаслідок короткої перестрілки "українські диверсанти" відійшли углиб території України.

Примітно, що губернатор Курської області Роман Старовойт про цей інцидент  не повідомляє нічого.

Нагадаємо, що 2 березня російські медіапропагандисти заявили про те, що на території Брянської області діяла "українська диверсійно-розвідувальна група".

Писалося, що "диверсанти" нібито обстріляли легковий автомобіль. Крім того, медіапропагандисти країни-агресора заявили про атаку "української ДРГ" на шкільний автобус.

Йшлося також про захоплення заручників у одному із сіл Брянської області.

Пізніше пропагандисти рф заявили, що "українці" нібито підірвали підстанцію і газову станцію, а також вели бій у селищі Сушани.

Врешті ФСБ заявила, що чи то знищила "українських диверсантів", чи то вигнала їх за кордон на територію України.

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