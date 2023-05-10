Россияне заявляют о пограничном бое с "украинской ДРГ"

Граница России с Украиной в пределах Курской области. Фото: росСМИ

Российские пропагандисты заявляют об очередной попытке "украинских диверсантов" прорваться через границу. Российские пограничники на территории Курской области якобы вступили в бой с "ДРГ".

Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.

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"Украинская ДРГ" на границе

Российские пропагандисты заявили об очередной попытке "украинской диверсионно-разведывательной группы" прорваться на территорию России.

На этот раз инцидент якобы произошел на границе Украины с Курской областью РФ.

Бой без доказательств

Как сообщили российские пропагандисты, не дав никаких доказательств, бой между российскими пограничниками и "украинской ДРГ" состоялся в районе пограничного села Теткино.

По информации Telegram-канала SHOT, в результате короткой перестрелки "украинские диверсанты" отошли вглубь территории Украины.

Примечательно, что губернатор Курской области Роман Старовойт об этом инциденте не сообщает ничего.

Напомним, что 2 марта российские медиапропагандисты заявили о том, что на территории Брянской области действовала "украинская диверсионно-разведывательная группа".

Сообщалось, что "диверсанты" якобы обстреляли легковой автомобиль. Кроме того, медиапропагандисты страны-агрессора заявили об атаке "украинской ДРГ" на школьный автобус.

Речь также шла о захвате заложников в одном из сел Брянской области.

Позже пропагандисты России заявили, что "украинцы" якобы взорвали подстанцию и газовую станцию, а также вели бой в поселке Сушаны.

Наконец ФСБ заявила, что то ли уничтожила "украинских диверсантов", то ли выгнала их за границу на территорию Украины.