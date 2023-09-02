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Россияне нанесли авиаудары по домам в Херсонской области: есть погибший

2 сентября 2023 15:04
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Россияне нанесли авиаудары по домам в Херсонской области: есть погибший
Разрушенный дом в Херсонской области. Иллюстративное фото: МВД Украины
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В субботу, 2 сентября, российские террористы обстреляли Херсонскую область. Так, из-за удара окупантов по Бериславскому району погиб мирный житель.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Государство-террорист из авиации обстреляло регион. Так, россияне выпустили управляемые авиабомбы по Отрадокаменке.

"В результате попадания в частные дома погиб 43-летний мужчина", — сообщил глава ОВА.

К тому же пострадали еще два человека. Так, 57-летний мужчина получил множественные осколочные ранения.

Другого потерпевшего также госпитализировали.

"Человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь", — отметил Прокудин.

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Скриншот сообщения главы ОВА

Напомним, ранее жителей Херсона призвали не выходить из дома.

Также во время атак РФ на Киевскую область зафиксировали сейсмическую активность.

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