Россияне нанесли авиаудар по Донбассу: подробности страшного обстрела
Российские террористы продолжают обстреливать украинскую территорию. Следовательно, два ракетных удара получил город Авдеевка Донецкой области.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
РФ атаковала Донбасс
Донецкая ОВА сообщает, что сегодня, 12 июня, российские оккупационные войска нанесли два мощных ракетных удара по Авдеевке в 09:10 утра. По предварительной информации, без погибших.
Однако россияне ранили нескольких гражданских, повредили жилые дома в девятом квартале, изуродовали Дом культуры на Центральном проспекте.
Раненым предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
"Еще один украинский город россияне стирают с земной поверхности, несмотря на людей, которые до сих пор в нем остаются. Прилагаем максимальные усилия, чтобы спасти людей от смертельной опасности", — отметил Павел Кириленко.
Напомним, ранее мы писали, что ВСУ освободили населенный пункт Сторожевое, что в Донецкой области. Над поселком снова развевается украинский флаг.
Добавим, что в воскресенье, 11 июня, украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область).
Также Вооруженные силы Украины достаточно профессионально и продуманно действовали для освобождения села Благодатное в Донецкой области. Оккупанты противились последнему, однако украинские бойцы прорвали оборону и взяли их в кольцо.