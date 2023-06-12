Россияне нанесли авиаудар по Донбассу: подробности страшного обстрела

Россияне обстреляли Авдеевку. Фото: Донецкая ОВА

Российские террористы продолжают обстреливать украинскую территорию. Следовательно, два ракетных удара получил город Авдеевка Донецкой области.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Читайте также:

РФ атаковала Донбасс

Донецкая ОВА сообщает, что сегодня, 12 июня, российские оккупационные войска нанесли два мощных ракетных удара по Авдеевке в 09:10 утра. По предварительной информации, без погибших.

Однако россияне ранили нескольких гражданских, повредили жилые дома в девятом квартале, изуродовали Дом культуры на Центральном проспекте.

Раненым предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

"Еще один украинский город россияне стирают с земной поверхности, несмотря на людей, которые до сих пор в нем остаются. Прилагаем максимальные усилия, чтобы спасти людей от смертельной опасности", — отметил Павел Кириленко.

Россияне обстреляли Авдеевку. Фото: Донецкая ОВА

Россияне обстреляли Авдеевку. Фото: Донецкая ОВА

Напомним, ранее мы писали, что ВСУ освободили населенный пункт Сторожевое, что в Донецкой области. Над поселком снова развевается украинский флаг.

Добавим, что в воскресенье, 11 июня, украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область).

Также Вооруженные силы Украины достаточно профессионально и продуманно действовали для освобождения села Благодатное в Донецкой области. Оккупанты противились последнему, однако украинские бойцы прорвали оборону и взяли их в кольцо.