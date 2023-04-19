Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни завдали нового авіаудару по Оріхову: подробиці arrow

Росіяни завдали нового авіаудару по Оріхову: подробиці

19 квітня 2023 17:55
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росіяни завдали нового авіаудару по Оріхову: подробиці
Наслідки обстрілу Оріхова 18 квітня 2023 року. Фото: t.me/zoda_gov_ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Ворог здійснив чергову авіаційну атаку на Оріхів. Фахівці вже працюють на місці влучання. 

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко

Читайте також:

Що відомо

За словами посадовця, внаслідок авіаудару пошкоджено приватні будинки. 

"Терористи знову вгатили бомбою по цивільному сектору: постраждали приватні будинки та майно. Фахівці вже працюють на місці влучання та ліквідовують наслідки", — написав очільник обласної адміністрації.  

Малашко також повідомив, що інформації про постраждалих наразі не надходило. 

"Ворог знищує залишки життя у маленькому місті, але Сили оборони Запорізького напрямку невпинно працюють над тим, щоб швидше вибити ворога з нашої землі", — додав посадовець. 

Нагадаємо, протягом дня 18 квітня російські окупанти тричі обстріляли місто Оріхів у Запорізькій області. Внаслідок обстрілів виникла пожежа. 

Також повідомлялося, що російські окупанти протягом минулої доби сто разів обстріляли прифронтові населені пункти Запорізької області. Відомо про численні руйнування інфраструктури.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB