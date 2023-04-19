Росіяни завдали нового авіаудару по Оріхову: подробиці
Ворог здійснив чергову авіаційну атаку на Оріхів. Фахівці вже працюють на місці влучання.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Що відомо
За словами посадовця, внаслідок авіаудару пошкоджено приватні будинки.
"Терористи знову вгатили бомбою по цивільному сектору: постраждали приватні будинки та майно. Фахівці вже працюють на місці влучання та ліквідовують наслідки", — написав очільник обласної адміністрації.
Малашко також повідомив, що інформації про постраждалих наразі не надходило.
"Ворог знищує залишки життя у маленькому місті, але Сили оборони Запорізького напрямку невпинно працюють над тим, щоб швидше вибити ворога з нашої землі", — додав посадовець.
Нагадаємо, протягом дня 18 квітня російські окупанти тричі обстріляли місто Оріхів у Запорізькій області. Внаслідок обстрілів виникла пожежа.
Також повідомлялося, що російські окупанти протягом минулої доби сто разів обстріляли прифронтові населені пункти Запорізької області. Відомо про численні руйнування інфраструктури.