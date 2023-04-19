Росіяни завдали нового авіаудару по Оріхову: подробиці

Наслідки обстрілу Оріхова 18 квітня 2023 року. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Ворог здійснив чергову авіаційну атаку на Оріхів. Фахівці вже працюють на місці влучання.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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За словами посадовця, внаслідок авіаудару пошкоджено приватні будинки.

"Терористи знову вгатили бомбою по цивільному сектору: постраждали приватні будинки та майно. Фахівці вже працюють на місці влучання та ліквідовують наслідки", — написав очільник обласної адміністрації.

Малашко також повідомив, що інформації про постраждалих наразі не надходило.

"Ворог знищує залишки життя у маленькому місті, але Сили оборони Запорізького напрямку невпинно працюють над тим, щоб швидше вибити ворога з нашої землі", — додав посадовець.

Нагадаємо, протягом дня 18 квітня російські окупанти тричі обстріляли місто Оріхів у Запорізькій області. Внаслідок обстрілів виникла пожежа.

Також повідомлялося, що російські окупанти протягом минулої доби сто разів обстріляли прифронтові населені пункти Запорізької області. Відомо про численні руйнування інфраструктури.