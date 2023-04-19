Россияне нанесли новый авиаудар по Орехову: подробности

Последствия обстрела Орехова 18 апреля 2023 года. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Враг совершил очередную авиационную атаку на Орехов. Специалисты уже работают на месте попадания.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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По словам чиновника, в результате авиаудара повреждены частные дома.

"Террористы снова ударили бомбой по гражданскому сектору: пострадали частные дома и имущество. Специалисты уже работают на месте попадания и ликвидируют последствия", — написал глава областной администрации.

Малашко также сообщил, что информации о пострадавших пока не поступало.

"Враг уничтожает остатки жизни в маленьком городе, но Силы обороны Запорожского направления постоянно работают над тем, чтобы быстрее выбить врага с нашей земли", — добавил чиновник.

Напомним, в течение дня 18 апреля российские оккупанты трижды обстреляли город Орехов в Запорожской области. В результате обстрелов возник пожар.

Также сообщалось, что российские оккупанты за прошедшие сутки сто раз обстреляли прифронтовые населенные пункты Запорожской области. Известно о многочисленных разрушениях инфраструктуры.