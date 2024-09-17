ЗСУ відновили положення біля села Торське на Донеччині — карта боїв

Український військовослужбовець на Донеччині. Фото: Радіо Свобода/ Сергій Нужненко

Збройні сили України змогли відновити положення на Донеччині біля села Торське. Водночас згідно з оновленими картами бойових дій, російським військовим вдалося просунутися біля шести населених пунктів.

Про це стало відомо з карт Deepstate за 16 вересня.

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Згідно з оновленими картами Deepstate, українські бійці змогли відновити положення неподалік села Торське.

Відновлені позиції біля Торського (синій колір). Фото: скриншот

Де просунулись російські війська станом на 17 вересня

Водночас Deepstate оновив дані карт за 16 вересня. на Донеччині ворог зміг просунутися одразу на кількох напрямках: біля Колісниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, в Гродівці та Желанному Першому.

Просування військ РФ в бік Колісниківки. Фото: скриншот

Просування ворога у бік Невського та Новосадового. Фото: скриншот

Просування російських військ від Новогродівки, Крутого Яру. Фото: скриншот

Просування окупантів від Гродівки. Фото: скриншот