ЗСУ відновили положення біля села Торське на Донеччині — карта боїв

ЗСУ змогли відновити положення біля Торського — карта бойових дій
17 вересня 2024 09:19
Український військовослужбовець на Донеччині. Фото: Радіо Свобода/ Сергій Нужненко
Збройні сили України змогли відновити положення на Донеччині біля села Торське. Водночас згідно з оновленими картами бойових дій, російським військовим вдалося просунутися біля шести населених пунктів.
Про це стало відомо з карт Deepstate за 16 вересня.
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ЗСУ відновили положення біля Торського
Згідно з оновленими картами Deepstate, українські бійці змогли відновити положення неподалік села Торське.
Де просунулись російські війська станом на 17 вересня
Водночас Deepstate оновив дані карт за 16 вересня. на Донеччині ворог зміг просунутися одразу на кількох напрямках: біля Колісниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, в Гродівці та Желанному Першому.
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