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Россияне нанесли мощные удары по Донецкой области — есть разрушения и пострадавшие

6 апреля 2024 15:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне нанесли мощные удары по Донецкой области — есть разрушения и пострадавшие
Разрушенное в результате обстрела здание. Фото: Национальная полиция
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. В результате ранения получили семь мирных жителей.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в субботу, 6 апреля.

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Обстрел Донецкой области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 1 842 удара по области. Полиция задокументировала последствия вражеских попаданий.

Вражеских обстрелов подверглись города Железное, Курахово, Покровск, поселки Нью-Йорк, Удачное, Щербиновка, села Берестки, Богоявленка, Дачное, Карловка, Новое, Предтечино, Пушкино.

Захватчиками были повреждены 83 гражданских объекта, среди них — 55 жилых домов, три админздания, 10 торговых павильонов, предприятие, складские помещения, транспортные средства, железнодорожный путь.

Разрушения и пострадавшие

Город Покровск россияне обстреляли двумя ракетами С-300. В результате были ранены пятеро мирных жителей, среди них 14-летний ребенок.

"Повреждены 20 частных домов, два админздания, 10 торговых павильонов, транспортные средства", — говорится в сообщении Нацполиции.

Также россияне ударили ракетой по селу Пушкино. В настоящее время тип вооружения устанавливается. Ранены два человека, 19 частных были разрушены

Авиабомбу "КАБ-500" Россия сбросила в поселок Нью-Йорк. Было повреждено предприятие и 5 частных домов.

обстрел
Военный на месте попадания. Фото: Национальная полиция
обстрел
Поврежденный обстрелом дом. Фото: Национальная полиция
обстрел
Поврежденное обстрелом здание. Фото: Национальная полиция
обстрел
Полицейский на месте попадания снаряда. Фото: Национальная полиция

В пятницу, 4 апреля, в 17:00 российские оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк Донецкой области. Вероятно, россияне били из артиллерии.

По данным Генштаба, ситуация в Донецком направлении остается напряженной. Россияне пытаются атаковать наших военных, однако Вооруженные силы Украины держат оборону и наносят врагу масштабные потери.

война
Украина
Донецкая область
обстрелы
ракетный удар

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