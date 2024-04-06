Россияне нанесли мощные удары по Донецкой области — есть разрушения и пострадавшие
Российские захватчики обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. В результате ранения получили семь мирных жителей.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины в субботу, 6 апреля.
Обстрел Донецкой области
За прошедшие сутки российские войска нанесли 1 842 удара по области. Полиция задокументировала последствия вражеских попаданий.
Вражеских обстрелов подверглись города Железное, Курахово, Покровск, поселки Нью-Йорк, Удачное, Щербиновка, села Берестки, Богоявленка, Дачное, Карловка, Новое, Предтечино, Пушкино.
Захватчиками были повреждены 83 гражданских объекта, среди них — 55 жилых домов, три админздания, 10 торговых павильонов, предприятие, складские помещения, транспортные средства, железнодорожный путь.
Разрушения и пострадавшие
Город Покровск россияне обстреляли двумя ракетами С-300. В результате были ранены пятеро мирных жителей, среди них 14-летний ребенок.
"Повреждены 20 частных домов, два админздания, 10 торговых павильонов, транспортные средства", — говорится в сообщении Нацполиции.
Также россияне ударили ракетой по селу Пушкино. В настоящее время тип вооружения устанавливается. Ранены два человека, 19 частных были разрушены
Авиабомбу "КАБ-500" Россия сбросила в поселок Нью-Йорк. Было повреждено предприятие и 5 частных домов.
В пятницу, 4 апреля, в 17:00 российские оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк Донецкой области. Вероятно, россияне били из артиллерии.
По данным Генштаба, ситуация в Донецком направлении остается напряженной. Россияне пытаются атаковать наших военных, однако Вооруженные силы Украины держат оборону и наносят врагу масштабные потери.
Читайте Новини.LIVE!