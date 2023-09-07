Росіяни завозять "масовку" для виборів на тимчасово окупованих територіях, — ЦНС

Виборча дільниця. Ілюстративне фото: google.com

З 8 по 10 вересня на тимчасово окупованих територіях почнеться "голосування". Окупанти вже готуються привозити масовку на дільниці.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

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"Сьогодні останній день "дострокового голосування", яке окупанти проводять на вулицях й за місцем проживання", — повідомляє Спротив.

Вже завтра, 8 вересня росіяни відкриють "дільниці", які будуть працювати три дні.

"Враховуючи, що ці "дільниці" будуть порожніми, то окупанти готуються до створення пропагандистської картинки", — інформує Центр.

Так, на ТОТ не працюватимуть бюджетні установи, а їх працівники будуть організовано голосувати на визначених дільницях під наглядом заздалегідь розставлених камер "журналістів".

До того ж задля масовки залучатимуть студентів "волонтерських рухів", бюджетників й "гастролерів" з Росії.

"Порожність більшості дільниць пояснюватимуть тим, що більшість населення проголосувала за місцем проживання", — зазничили у ЦНС.

Нагадаємо, Центр спротиву пояснив, чому перед псевдовиборами в окупації пожвавилися військкомати.

Також днями окупанти завезли "спостерігачів" на вибори з РФ.