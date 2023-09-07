Росіяни завозять "масовку" для виборів на тимчасово окупованих територіях, — ЦНС
З 8 по 10 вересня на тимчасово окупованих територіях почнеться "голосування". Окупанти вже готуються привозити масовку на дільниці.
Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.
Як росіяни готуються до "голосування" на ТОТ
"Сьогодні останній день "дострокового голосування", яке окупанти проводять на вулицях й за місцем проживання", — повідомляє Спротив.
Вже завтра, 8 вересня росіяни відкриють "дільниці", які будуть працювати три дні.
"Враховуючи, що ці "дільниці" будуть порожніми, то окупанти готуються до створення пропагандистської картинки", — інформує Центр.
Так, на ТОТ не працюватимуть бюджетні установи, а їх працівники будуть організовано голосувати на визначених дільницях під наглядом заздалегідь розставлених камер "журналістів".
До того ж задля масовки залучатимуть студентів "волонтерських рухів", бюджетників й "гастролерів" з Росії.
"Порожність більшості дільниць пояснюватимуть тим, що більшість населення проголосувала за місцем проживання", — зазничили у ЦНС.
Нагадаємо, Центр спротиву пояснив, чому перед псевдовиборами в окупації пожвавилися військкомати.
Також днями окупанти завезли "спостерігачів" на вибори з РФ.