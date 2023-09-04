Центр спротиву пояснив, чому перед псевдовиборами в окупації пожвавилися військкомати

Чоловік виходить із бюлетенем під час виборів на російській дільниці. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованій Луганській області російські загарбники мають намір пришвидшити процес постановки місцевих жителів на військовий облік. Ймовірно це робиться з метою прискорення темпів мобілізації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Мобілізація в рамках псевдовиборів

"Ймовірно, окупанти мають намір збільшити та прискорити темпи мобілізації. Зокрема під час організованих Кремлем псевдовиборів на ТОТ планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію. Саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на "виборчих дільницях" в тому числі українські паспорти та посвідчення водія", — йдеться в повідомленні.

Таким чином Центр нацспротиву закликає не відвідувати так звані "виборчі дільниці" та за змогою покинути своє місце проживання "на період осіннього загострення у ворога". Щобільше, російські вибори постановочні, оскільки результати вже відомі наперед.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях від 31 серпня загарбники почали проводити "вибори" до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів". Так зване "волевиявлення" здійснюється за місцем проживання.

Також ми повідомляли, що Європейська комісія засудила проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Додамо, що мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти "хвилюються за свої псевдовибори" на тимчасово окупованих територіях України. Тому везуть силовиків у Мелітополь.