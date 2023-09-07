Россияне завозят "массовку" для выборов на временно оккупированных территориях, — ЦНС
С 8 по 10 сентября на временно оккупированных территориях начнется "голосование". оккупанты уже готовятся привозить массовку на участки.
Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.
Как россияне готовятся к "голосованию" на ВТО
"Сегодня последний день "досрочного голосования", которое оккупанты проводят на улицах и по месту жительства" , — сообщает Сопротивление.
Уже завтра, 8 сентября, россияне откроют "участки", которые будут работать три дня.
"Учитывая, что эти "участки" будут пустыми, оккупанты готовятся к созданию пропагандистской картинки", — информирует Центр.
Так, на ВОТ не будут работать бюджетные учреждения, а их работники будут организованно голосовать на определенных участках под наблюдением заранее расставленных камер "журналистов".
К тому же для массовки будут привлекать студентов "волонтерских движений", бюджетников и "гастролеров" из России.
"Пустота большинства участков будут объяснять тем, что большинство населения проголосовало по месту жительства" , — отметили в ЦНС.
Напомним, Центр сопротивления объяснил, почему перед псевдовыборами в оккупации оживились военкоматы.
Также на днях оккупанты завезли "наблюдателей" на выборы из РФ.