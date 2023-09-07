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Россияне завозят "массовку" для выборов на временно оккупированных территориях, — ЦНС

7 сентября 2023 14:33
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Россияне завозят "массовку" для выборов на временно оккупированных территориях, — ЦНС
Избирательный участок. Иллюстративное фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

С 8 по 10 сентября на временно оккупированных территориях начнется "голосование". оккупанты уже готовятся привозить массовку на участки.

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.

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"Сегодня последний день "досрочного голосования", которое оккупанты проводят на улицах и по месту жительства" , — сообщает Сопротивление.

Уже завтра, 8 сентября, россияне откроют "участки", которые будут работать три дня.

"Учитывая, что эти "участки" будут пустыми, оккупанты готовятся к созданию пропагандистской картинки", — информирует Центр.

Так, на ВОТ не будут работать бюджетные учреждения, а их работники будут организованно голосовать на определенных участках под наблюдением заранее расставленных камер "журналистов".

К тому же для массовки будут привлекать студентов "волонтерских движений", бюджетников и "гастролеров" из России.

"Пустота большинства участков будут объяснять тем, что большинство населения проголосовало по месту жительства" , — отметили в ЦНС.

Напомним, Центр сопротивления объяснил, почему перед псевдовыборами в оккупации оживились военкоматы.

Также на днях оккупанты завезли "наблюдателей" на выборы из РФ.

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