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Россияне изменили подход доставки горючего для армии

8 мая 2023 11:20
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
ВСУ заставили врага менять места хранения ГСМ
Колонна военной техники оккупантов. Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупанты решили изменить подходы в поставках горюче-смазочных материалов для нужд своей армии в Украине. Ведь их склады с ГСМ и караваны поставок подвергаются ликвидации со стороны украинских Сил сопротивления.

Об этом в комментарии Новин.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Происходит планомерная работа по снижению боевого потенциала путинских войск. В том числе за счет уничтожения топлива для разнообразной военной техники", — сказал Селезнев.

В связи с этим, отметил он, россияне в определенной степени вынуждены изменять свою логистическую и инфраструктурную деятельность со снабжением ГСМ.

В частности, объяснил военный эксперт, они вынуждены размещать склады с ГСМ как можно дальше от линии столкновения, а находящиеся ближе —  рассредоточиваются, чтобы обезопасить от огня ВСУ.

"Это в значительной степени усложняет пути доставки и продлевает время на реагирование в случае возникновения какой-либо ситуации", — констатировал Селезнев.

В РФ горят нефтебазы

В ночь на 29 апреля в Севастополе, в микрорайоне Казачья Бухта, на улице братьев Манганари произошел взрыв. По словам местных, это произошло вследствие попадания БпЛА. Оккупанты сообщили о возгорании резервуаров с топливом и заявили о площади возгорания в 1 тысячу квадратных километров.

Позже, 3 мая, в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края произошел пожар на резервуаре с нефтепродуктами. Россияне заявили, что она возникла из-за падения беспилотного летательного аппарата.

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