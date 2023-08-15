Росіяни змінюють тактику на фронті: у чому вона полягає

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Наразі росіяни змінюють тактику на полі бою. Зокрема, окупанти роблять акцент на використанні дронів-камікадзе та сильному мінуванні територій.

Про це заявив пресофіцер Олександр Бородін в ефірі телемарафону.

Читайте також:

В чому полягає тактика росіян

За словами Бородіна, головним викликом на фронті для ЗСУ є дрони-камікадзе типу "Ланцет". Судячи з усього, їх виробляють великими партіями.

Окрім цього, росіяни продовжують мінувати територію і роблять це не так, як раніше.

"Вони ставлять на камікадзе, а в обороні — на дуже сильне мінування. В цьому плані вони розробляють нові підходи. Тому що таке мінування відбувається не по уставу. На Херсонщині теж було сильне мінування, але воно було по уставу. Тут вони підходять творчо. Там професійні сапери з великим досвідом", — каже Бородін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська наступають на Куп'янськ з двох причин. По-перше, на цій ділянці фронту у них найкраще розбудована логістика, по-друге, Володимир Путін не може пережити того, що не захопив Харків на початку війни.

Також ми писали, що росіяни навіть зняли частину військ із Бахмутського напрямку, аби підсилити угруповання, яке наступає на Куп'янськ.