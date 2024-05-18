Росіяни хочуть змусити ЗСУ розосередити війська по всьому північному кордону

Українські захисники. Фото: Генштаб

Російські війська, ймовірно, зможуть змусити українські війська розтягнутися на широкому фронті і закріпитися в районі кордону. Це можливо навіть якщо темпи їх наступальних операцій на Харківщині сповільняться.

Про це пише ISW.

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Голокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська розширили зону активних бойових дій приблизно на 70 км з моменту початку наступальних операцій на півночі Харківської області. Там ворог намагається змусити українські війська перекинути на фронт бригади з резервів.

За оцінками аналітиків ISW, наступальні операції РФ вздовж кордону з Харківською областю, ймовірно, мають стратегічну мету притягнути і зафіксувати українські війська на цій осі, аби просунутися в інші регіони сходу.

17 травня українські війська підбили два російські танки, що рухалися до кордону поблизу Сумської області. Тому навіть обмежена активність Росії на інших ділянках може призвести до розтягування українських сил й розширити фронт. Росіяни зможуть відвертати увагу українських сил в прикордонні допоки зберігатимуть там свою присутність.

"Російські війська продемонстрували схильність до проведення наступальних операцій на різних ділянках фронту "імпульсами", коли на одній ділянці інтенсивність знижується, а на іншій зростає", — зазначили аналітики.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Нагадаємо, західні країни виступають проти того, аби Україна використовувала надану зброю для ударів на території Росії. Це серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій.

Також за словами Президента України Володимира Зеленського, Росія намагається розширити війну й супроводжує це незмінно пустими словами про мир.