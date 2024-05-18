Россияне хотят заставить ВСУ рассредоточить войска по всей северной границе

Украинские защитники. Фото: Генштаб

Российские войска, вероятно, смогут заставить украинские войска растянуться на широком фронте и укрепиться в районе границы. Это возможно даже если темпы их наступательных операций на Харьковщине замедлятся.

Об этом пишет ISW.

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Наступление России в Харьковской области

Голокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска расширили зону активных боевых действий примерно на 70 км с момента начала наступательных операций на севере Харьковской области. Там враг пытается вынудить украинские войска перебросить на фронт бригады из резервов.

По оценкам аналитиков ISW, наступательные операции РФ вдоль границы с Харьковской областью, вероятно, преследуют стратегическую цель привлечь и зафиксировать украинские войска на этой оси, чтобы продвинуться в другие регионы востока.

17 мая украинские войска подбили два российских танка, которые двигались к границе возле Сумской области. Поэтому даже ограниченная активность России на других участках может привести к растягиванию украинских сил и расширить фронт. Россияне смогут отвлекать внимание украинских сил в пограничные пока будут там присутствовать.

"Российские войска продемонстрировали склонность к проведению наступательных операций на разных участках фронта "импульсами", когда на одном участке интенсивность снижается, а на другом растет", — отметили аналитики.

Карта боевых действий. Фото: ISW

Напомним, западные страны выступают против того, чтобы Украина использовала предоставленное оружие для ударов на территории России. Это серьезно подрывает способность Украины защищаться от российских наступательных операций.

Также, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, Россия пытается расширить войну и сопровождает это неизменно пустыми словами о мире.