Россияне разочаровались во власти и Минобороны на фоне событий под Белгородом: перехват ГУР

Российский оккупант с оружием. Фото: росСМИ

Российское общество теряет доверие к власти и Минобороны. Наемники из ЧВК "Вагнер" завоевывают все большую популярность среди граждан РФ. Украинская разведка опубликовала перехваченный разговор оккупанта, который подробнее рассказал об этом.

Об этом сообщает ГУР.

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В разведке отметили, что события под Белгородом и других приграничных областях РФ показали полную неспособность Минобороны действовать против вооруженных российских повстанческих групп.



"Разочарование во власти, страх и поиск новой точки опоры толкает российское население на путь деградации, когда они готовы положиться на карманную армию уголовных преступников", — говорится в сообщении.

Внутренняя ситуация в России продолжает обостряться с каждым днем.

Что говорил оккупант жене в перехваченном разговоре:

— Алло? Я ж вот тебе говорю. Вот у Пригожина день рождения недавно было. Он собрал еще 200 тысяч человек наемников ЧВК "Вагнер" и вот он, я так понял, хочет над Белгородом этот вопрос поднять.

— Если с Белгородом будет этот вопрос поднимать, вообще будет полная ж*па. Вот-вот, смотри, полетела. Медленно полетела на Харьков. Короче смотри, это получается, да это я знаю, что ЧВК стоят. Ты не поняла. На зачистку Харькова взять. Вот я ж тебе про это и говорю, что у Украины есть будет все по Шебекинскому району, по Белгороду и по всему черноземью фигачить.

— Так что если будет ЧВК "Вагнер" заходить, надо всех кого есть, заезжать за дядь Сашей и к нему. Я только сумку оставлю, а вы езжайте все.

— Да я тебе говорю, тут будет такое мясо, вот Бахмут, что было с Бахмутом, ни одного жилого дома не будет. Не будет ничего, это вообще пристрелочный они делают, что бы вот, мне кажется они рано или поздно в ближайшее время плотняк хотят лупануть, что бы хотя бы...

Напомним, добровольцы легиона "Свобода России" продолжают демонстрировать результаты своих активных действий против действующего правительства Путина и его военных в Белгородской области. Они показали, как "выжигают" вражеские силы из их укрытий в зеленых зонах.

Также мы писали, что Главное управление разведки Украины перехватило разговор оккупанта, где он просит свою жену обратиться в военную прокуратуру из-за бесчеловечного отношения руководства к солдатам РФ.