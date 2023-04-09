Россияне снова атаковали Херсонскую область з авиации: что известно
Вечером, 9 апреля, россияне атакуют Херсонскую область з авиации. В частности, армия россии нанесла удары управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Что известно
"Только что нанесли удар управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины. Также вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомис Белозерской общины", — написал он в Telegram.
Предварительно жертв среди мирных жителей области нет.
Информация об объеме разрушений уточняется.
Напомним, ночью 9 апреля российская армия обстреляла Запорожье ракетами С-300. Есть погибшие и раненые. Всего зафиксировано 50 поврежденных частных домов.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокие обстрелы жилого квартала в Запорожье.
"Каждый светлый христианский праздник учит нас, что мы можем не знать — как, но должны быть уверены, что зло — проигрывает. Должны верить. И мы — верим. Должны приближать проигрыш зла. И мы — приближаем. И мир — вместе с нами. Ежемесячно, еженедельно добавляется поддержка, увеличивается круг тех, кто нас поддерживает, кто поддерживает нашу смелость и нашу веру в жизнь", — подчеркнул глава государства.