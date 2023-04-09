Россияне снова атаковали Херсонскую область з авиации: что известно

Российская авиация. Фото: иллюстративное/ google.com

Вечером, 9 апреля, россияне атакуют Херсонскую область з авиации. В частности, армия россии нанесла удары управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

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"Только что нанесли удар управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины. Также вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомис Белозерской общины", — написал он в Telegram.

Предварительно жертв среди мирных жителей области нет.

Информация об объеме разрушений уточняется.

Напомним, ночью 9 апреля российская армия обстреляла Запорожье ракетами С-300. Есть погибшие и раненые. Всего зафиксировано 50 поврежденных частных домов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокие обстрелы жилого квартала в Запорожье.

"Каждый светлый христианский праздник учит нас, что мы можем не знать — как, но должны быть уверены, что зло — проигрывает. Должны верить. И мы — верим. Должны приближать проигрыш зла. И мы — приближаем. И мир — вместе с нами. Ежемесячно, еженедельно добавляется поддержка, увеличивается круг тех, кто нас поддерживает, кто поддерживает нашу смелость и нашу веру в жизнь", — подчеркнул глава государства.