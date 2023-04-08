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Росіяни знову атакували Сумщину: зафіксовано майже 80 "прильотів"

8 квітня 2023 22:42
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Окупанти вели вогонь по території Сумської області з різних видів зброї. Фото: ria.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Протягом дня росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних громад Сумщини. Під ворожим  вогнем опинилися чотири громади — Білопільська, Хотінська, Великописарівська та Миропільська. 

Про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації

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Що відомо

У Сумській ОВА зазначили, що протягом дня зафіксовано 79 "прильотів".

  • Миропільська громада: дев'ять мін скинув ворог на територію громади.
  • Білопільська громада: росіяни били по території громади з мінометів — 20 "прильотів", обстрілювали з АГС — 20 пострілів. Також зафіксовано скидання двох боєприпасів (типу ВОГ) за допомогою БпЛА.
  • Хотінська громада: був мінометний обстріл — три "прильоти".
  • Великописарівська громада: ворог здійснив обстріл з АГС (25 пострілів).

"На щастя, в усіх випадках без наслідків", — додали в обласній адміністрації. 

Ситуація на кордоні

За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. 

"Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", — додали у Сумській ОВА. 

Нагадаємо, 2 квітня на Сумщині російські окупанти обстріляли молоковоз, внаслідок чого водій та пасажирка загинули. Поліція розпочала розслідування.

Також нещодавно російські окупанти обстріляли місто Білопілля Сумської області. Вони здійснили удар керованою авіаційною бомбою.

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