Россияне снова атаковали Сумскую область: зафиксировано почти 80 "прилетов"

Оккупанты вели огонь по территории Сумской области из разных видов оружия. Фото: ria.ru

В течение дня россияне совершили семь обстрелов приграничных общин Сумщины. Под вражеским огнем оказались четыре общины – Белопольская, Хотинская, Великописаревская и Миропольская.

Об этом говорится в сообщении Сумской областной военной администрации.

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Что известно

В Сумской ОВА отметили, что в течение дня зафиксировано 79 прилетов.

Миропольская община : девять мин сбросил враг на территорию общины.

: девять мин сбросил враг на территорию общины. Белопольская община : россияне били по территории общины из минометов – 20 прилетов, обстреливали из АГС – 20 выстрелов. Также зафиксирован сброс двух боеприпасов (типа ВОГ) с помощью БПЛА.

: россияне били по территории общины из минометов – 20 прилетов, обстреливали из АГС – 20 выстрелов. Также зафиксирован сброс двух боеприпасов (типа ВОГ) с помощью БПЛА. Хотинская община : был минометный обстрел – три прилета.

: был минометный обстрел – три прилета. Великописаревская община: враг совершил обстрел из АГС (25 выстрелов).

"К счастью, во всех случаях без последствий", — добавили в областной администрации.

Ситуация на границе

По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумщины контролируется.

"Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено. Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", — добавили в Сумской ОВА.

Напомним, 2 апреля в Сумской области российские оккупанты обстреляли молоковоз, в результате чего водитель и пассажирка погибли. Полиция начала расследование.

Также недавно российские оккупанты обстреляли город Белополье Сумской области. Они нанесли удар управляемой авиационной бомбой.