Россияне снова обстреляли Херсонщину, есть погибшие

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Херсонская ОВА

Российские войска продолжают обстреливать города и гражданское население Украины. За прошедшие сутки, 12 мая, враг обстрелял Херсонщину 15 раз.

Об этом информирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрел Херсонщины

Отмечается, что за минувшие сутки противник обстрелял Херсон 15 раз. Оккупанты совершили — 88 обстрелов, выпустив 445 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, ПТРК, БПЛА и авиации.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание и территорию учебного заведения в Херсоне и здание сельсовета в Белозерской поселковой общине Херсонского района", — написал Александр Прокудин.

В результате обстрелов погибли два человека и четыре получили ранения.

По словам главы Харьковской ОВА с деоккупированной территории Херсонской области эвакуированы 56 человек.

Напомним, что ночью 13 мая Россия массово обстреливала украинские города. Захватчики избивали по гражданским объектам. От попаданий создавались пожары. В Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях были слышны взрывы. Все детали еще уточняются.

Продолжаются 444 сутки полномасштабной российской военной агрессии. Оккупанты не отказываются от планов по захвату нашей территории. За прошедшие сутки, 12 мая, противник нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов