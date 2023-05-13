Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне снова обстреляли Херсонщину, есть погибшие arrow

Россияне снова обстреляли Херсонщину, есть погибшие

13 мая 2023 09:17
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Россияне снова обстреляли Херсонщину, есть погибшие
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Херсонская ОВА
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Российские войска продолжают обстреливать города и гражданское население Украины. За прошедшие сутки, 12 мая, враг обстрелял Херсонщину 15 раз.

Об этом информирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Обстрел Херсонщины

Отмечается, что за минувшие сутки противник обстрелял Херсон 15 раз. Оккупанты совершили — 88 обстрелов, выпустив 445 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, ПТРК, БПЛА и авиации.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание и территорию учебного заведения в Херсоне и здание сельсовета в Белозерской поселковой общине Херсонского района", — написал Александр Прокудин.

В результате обстрелов погибли два человека и четыре получили ранения.

По словам главы Харьковской ОВА с деоккупированной территории Херсонской области эвакуированы 56 человек.

Напомним, что ночью 13 мая Россия массово обстреливала украинские города. Захватчики избивали по гражданским объектам. От попаданий создавались пожары. В Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях были слышны взрывы. Все детали еще уточняются.

Продолжаются 444 сутки полномасштабной российской военной агрессии. Оккупанты не отказываются от планов по захвату нашей территории. За прошедшие сутки, 12 мая, противник нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас