Российская армия пытается прорвать оборону ВСУ — новый отчет Генштаба

Украинские военные. Фото: NTA

Начался 772-й день масштабной военной агрессии со стороны Российской Федерации. За последние сутки произошло 65 военных столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в пятницу, 5 апреля.

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Ситуация на фронте

Враг совершил 4 ракетных удара, 80 авиационных налетов и 108 артиллерийских обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате этих атак есть жертвы и ранены среди гражданского населения, а также повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Российская армия ночью запустила 13 дронов "Shahed", но они были сбиты системами ПВО.

За последние сутки произошли авиационные налеты на жилые районы в нескольких украинских областях, в частности Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой. Около 120 населенных пунктов пострадали от артиллерийских обстрелов.

Положение на Волынском и Полесском фронтах остается неизменным и стабильным. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет свое присутствие и осуществляет диверсионные акции, целью которых является препятствование движению украинских войск, а также усиливает минирование приграничных территорий.

На Купянском направлении вражеские силы не совершали наступательных операций. На Лиманском фронте украинские подразделения успешно отразили четыре попытки прорыва в районах Тернов и Ямполевки. На Бахмутском направлении было отражено 30 попыток врага улучшить свое тактическое положение. На Авдеевском направлении наши военные отразили две атаки.

На Новопавловском фронте военные продолжают сдерживать врага, более двадцати раз пытавшегося прорвать линию обороны. На Ореховском направлении противник совершил четыре неудачных попытки атаки. На Херсонском направлении враг совершил 5 безуспешных атак.

Украинские военные продолжают наносить значительные потери оккупантам, ослабляя их силы по всей линии фронта. Авиация оборонных сил нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, а ракетные подразделения уничтожили один район концентрации, две артиллерийские установки, одну станцию радиолокаций, одну станцию радиоэлектронной борьбы и два средства противовоздушной обороны врага.

Скриншот поста Генштаба ВСУ

Скриншот поста Генштаба ВСУ

Потери оккупантов по состоянию на 5 апреля

личного состава — около 44 5900 (+860) человек;

танков — 7033 (+15) единиц;

боевых бронированных машин — 13 459 (+73) единиц;

артиллерийских систем — 11 221 (+50) единица;

РСЗО — 1 029 (+3) единиц;

средств ПВО — 747 (+1) единиц;

самолетов — 347 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 8 847 (+30) единиц;

крылатых ракет — 2059 (+0) единиц;

кораблей — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 14 922 (+61) единица;

специальной техники — 1 849 (+4) единиц.

Потери оккупантов по состоянию на 5 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что в ночь на 5 апреля 2024 года Воздушные силы сбили 13 ударных БпЛА типа "шахид".

Ранее мы сообщали, что экс-командир полка "Азов" Жорин подверг критике союзников Украины.