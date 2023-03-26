Британська розвідка розповіла, чому окупанти використовують "шахеди"
З початку березня росіяни запустили щонайменше 71 дрон-камікадзе іранського виробництва типу Shahed по Україні. Британські військові аналітики вважають, що таким чином ворог намагається розтягнути українську ППО.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.
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У розвідці зазначили, що атаки у березні відбулися після двотижневої паузи. За словами аналітиків, росія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість дронів-камікадзе.
Найчастіше окупанти запускають "шахеди" з двох напрямків:
- З Краснодарського краю;
- з Брянської області.
"Це дозволяє росії гнучко наносити удари по широкому сектору України і скорочує час польоту до цілей на півночі України. Це також може бути подальшою спробою розтягнути українську протиповітряну оборону", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі, 22 березня, російські окупанти вчергове атакували дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві.
Також ми писали, що у ніч проти 22 березня російські окупаційні війська випустили з Брянської області 21 безпілотник. Йдеться про іранські дрони-камікадзе типу Shahed-136/131.
Додамо, російська армія демонструє зниження темпів дронових атак по території України. Це вказує на закінчення запасів іранських бойових безпілотників у росії.