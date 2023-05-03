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"Світ повинен це бачити": Зеленський відреагував на російські обстріли Херсона

3 травня 2023 21:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Світ повинен це бачити": Зеленський відреагував на російські обстріли Херсона
Пожежник працює на місці залізничної станції, що постраждала від російського удару. Фото: REUTERS/Carlos Barria
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж дня, 3 травня, окупанти підло обстрілюють місто Херсон та область, кількість жертв збільшилась до 21. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив наслідки ворожої атаки в Херсоні.

Відповідні фото глава держави показав у своєму Telegram.

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"Світ повинен це бачити та знати. Залізничний вокзал і переїзд, домівка, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка — знаєте, що обʼєднує ці місця? Кривавий слід, який залишає Росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей у Херсоні та на Херсонщині", — сказав Президент.

Він розповів, що станом на зараз — 21 загибла людина. Ще 48 поранених.

"Усі цивільні! За один неповний день! В одній області! Мої співчуття родинам і близьким загиблих. Ми ніколи не пробачимо винних. Переможемо країну-зло та змусимо всіх винних відповісти!" — додав глава держави.

обстріли Херсонської області
Наслідки обстрілів Херсона 3 травня. Фото: Володимир Зеленський/ Telegeam
обстріли Херсонської області
Наслідки обстрілів Херсона 3 травня. Фото: Володимир Зеленський/ Telegeam

Нагадаємо, упродовж дня, 3 травня, окупанти підло обстрілюють місто Херсон та область. Так, близько 11 години ранку вони атакували єдиний гіпермаркет, який працює у місті. Троє людей загинуло, ще п’ятеро — поранені.

Незадовго під ворожим вогнем опинився центр міста та район залізничного вокзалу. "Приліт" відбувся в районі магазину "АТБ".

Згодом росіяни вдарили у пасажирський поїзд у Херсоні, де поранено провідника.

В Офісі Генерального прокурора заявили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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