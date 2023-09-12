Російські атаки та просування ЗСУ на фронті: звіт Генштабу на ранок 12 вересня

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб

Протягом попередньої доби росіяни десятки разів обстріляли Україну. Триває 566 доба вторгнення Росії, і українська армія мужньо стримує навалу окупантів.

Про це йдеться в Генштабі ЗСУ.

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Протягом минулої доби авіація сил оборони сім разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

А підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено:

12 артилерійських засобів,

один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника,

один пункт управління,

один склад боєприпасів противника.

Українська авіація на фронті. Фото: 12-та ОБрАА

Обстріли окупантів

У відомстві розповіли, що протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Ворог завдав десять ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню не лише по позиціях наших військових, а й по цивільних об’єктах.

"Окрім того, росіяни продовжують ігнорувати закони та звичаї війни, використовують притаманну Кремлю тактику терору. На жаль, внаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Так, загарбники завдали авіаційних ударів в районах Одрадокам’янки Херсонської області та Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад десять прифронтових населених пунктів.

Ситуація на оперативних напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти з авіації та артилерії обстріляли прифронтові області.

На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках росіяни били зі всіх типів озброєння по Луганській та Донецькій областях. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів по селах Донецької області. Окрім того, окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших захисників в районах Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних, артилерійських та мінометних ударів по 20 населених пунктів Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

Звіт Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 вересня українські оборонці звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки у Донецькій області. Зараз ЗСУ закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.

А за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території.