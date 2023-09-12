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Российские атаки и продвижение ВСУ на фронте: отчет Генштаба на утро 12 сентября

12 сентября 2023 07:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Российские атаки и продвижение ВСУ на фронте: отчет Генштаба на утро 12 сентября
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В течение предыдущих суток россияне десятки раз обстреляли Украину. Идут 566 сутки вторжения России и украинская армия мужественно сдерживает нашествие оккупантов.

Об этом говорится в Генштабе ВСУ.

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За прошедшие сутки авиация сил обороны семь раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

А подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены:

  • 12 артиллерийских средств,
  • один район сосредоточения личного состава,
  • вооружения и военной техники противника,
  • один пункт управления,
  • один состав боеприпасов противника.
украинская авиация на фронте
Украинская авиация на фронте. Фото: 12 обраа

Обстрелы оккупантов

В ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Враг нанес десять ракетных и 53 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня не только по позициям наших военных, но и гражданским объектам.

"Кроме того, россияне продолжают игнорировать законы и обычаи войны, использует присущую кремлю тактику террора. К сожалению, в результате таких террористических действий российских оккупационных войск погибли и ранены среди гражданского населения, разрушены жилые дома, повреждена гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении. 

Так, захватчики нанесли авиационные удары в районах Одрадокаменки Херсонской области и Кривого Рога Днепропетровской области.

От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти прифронтовых населенных пунктов.

Ситуация на оперативных направлениях

На Северском и Слобожанском направлениях кафиры из авиации и артиллерии обстреляли прифронтовые области.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях россияне избивали из всех типов вооружения по Луганской и Донецкой областях. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары по селам Донецкой области. Кроме того, оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших защитников в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные, артиллерийские и минометные удары по 20 населенным пунктам Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

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Отчет Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, 11 сентября украинские защитники освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки в Донецкой области. Сейчас ВСУ закрепляются в тех районах, где они имели успех.

А за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодня освобождено уже 49 кв. км территории.

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