Российские атаки и продвижение ВСУ на фронте: отчет Генштаба на утро 12 сентября
В течение предыдущих суток россияне десятки раз обстреляли Украину. Идут 566 сутки вторжения России и украинская армия мужественно сдерживает нашествие оккупантов.
Об этом говорится в Генштабе ВСУ.
Успехи ВСУ
За прошедшие сутки авиация сил обороны семь раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.
А подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены:
- 12 артиллерийских средств,
- один район сосредоточения личного состава,
- вооружения и военной техники противника,
- один пункт управления,
- один состав боеприпасов противника.
Обстрелы оккупантов
В ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Враг нанес десять ракетных и 53 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня не только по позициям наших военных, но и гражданским объектам.
"Кроме того, россияне продолжают игнорировать законы и обычаи войны, использует присущую кремлю тактику террора. К сожалению, в результате таких террористических действий российских оккупационных войск погибли и ранены среди гражданского населения, разрушены жилые дома, повреждена гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.
Так, захватчики нанесли авиационные удары в районах Одрадокаменки Херсонской области и Кривого Рога Днепропетровской области.
От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти прифронтовых населенных пунктов.
Ситуация на оперативных направлениях
На Северском и Слобожанском направлениях кафиры из авиации и артиллерии обстреляли прифронтовые области.
На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях россияне избивали из всех типов вооружения по Луганской и Донецкой областях. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары по селам Донецкой области. Кроме того, оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших защитников в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.
На Ореховском направлении противник нанес авиационные, артиллерийские и минометные удары по 20 населенным пунктам Запорожской области.
На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.
Напомним, 11 сентября украинские защитники освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки в Донецкой области. Сейчас ВСУ закрепляются в тех районах, где они имели успех.
А за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодня освобождено уже 49 кв. км территории.