Российские атаки и успехи Украины на фронте: обновленные данные Генштаба на 6 сентября

Украинский военный и работа РСЗО. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Начались 560 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Враг продолжает обстрелы, а ВСУ — храбро уничтожают захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские атаки

В течение суток противник нанес 40 авиационных ударов и произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 28 боевых столкновений.

Успехи Украины на фронте

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Они закрепляются на достигнутых рубежах, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два — по зенитно-ракетным комплексам противника", — говорится в сообщении.

В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов;

14 артиллерийских средств на огневых позициях;

склад боеприпасов врага;

зенитно-ракетный комплекс противника.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Пост Генштаба. Фото: скриншот

Пост Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные продолжают наступление на запад Запорожской области. Им удалось добиться успеха на этом направлении.

Также мы писали, что бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают врага на Мелитопольском направлении. Российские вертолеты больше не чувствуют себя уверенно в украинском небе.