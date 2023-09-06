Российские атаки и успехи Украины на фронте: обновленные данные Генштаба на 6 сентября
Начались 560 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Враг продолжает обстрелы, а ВСУ — храбро уничтожают захватчиков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Российские атаки
В течение суток противник нанес 40 авиационных ударов и произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В Генштабе подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
В течение суток произошло 28 боевых столкновений.
Успехи Украины на фронте
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Они закрепляются на достигнутых рубежах, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два — по зенитно-ракетным комплексам противника", — говорится в сообщении.
В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов;
- 14 артиллерийских средств на огневых позициях;
- склад боеприпасов врага;
- зенитно-ракетный комплекс противника.
Напомним, украинские военные продолжают наступление на запад Запорожской области. Им удалось добиться успеха на этом направлении.
Также мы писали, что бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают врага на Мелитопольском направлении. Российские вертолеты больше не чувствуют себя уверенно в украинском небе.