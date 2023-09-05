Українські військові ефектно знищили склад боєприпасів ворога: вражаюче відео

Знищення ворожого складу боєприпасів. Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують знищувати склади боєприпасів російських окупантів. Ворог залишається без озброєння. Так, військові 40 окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта показали, як знищили склад боєприпасів противника.

Відео опублікували СтратКом ЗСУ.

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Знищення складу боєприпасів ворога

У СтратКомі ЗСУ розповіли, що знищити склад боєприпасів російських окупантів вдалося артилеристам та аеророзвідникам 40 окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові ліквідували 560 російських окупантів. Ворог також втратив танки, безпілотники, бойові броньовані машини, артилерійські системи та іншу важливу техніку для ведення війни.

Також ми писали, що триває 559 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують завдавати ударів по районах зосередження особового складу противника та знищувати ворожу військову техніку.

Додамо, бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворога на Мелітопольському напрямку. Російські гелікоптери більше не почувають себе впевнено в українському небі.