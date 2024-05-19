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Российские оккупанты обворовывают дома украинцев в Волчанске — видео

19 мая 2024 12:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне снова обворовывают жилье гражданских на Харьковщине
Оккупанты воруют вещи. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики продолжают наступательные действия на Харьковскую область. В Волчанске, где продолжаются ожесточенные бои, оккупанты обворовывают покинутые дома украинцев.

Соответствующие кадры обнародовал Telegram-канал "Развідка Ноєм".

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Оккупанты воруют вещи из домов в Волчанске

На видео четко видно, как российские оккупанты занимаются кражей имущества украинцев в заброшенных домах. Они мешками выносят личные вещи и загружают в военный автомобиль.

Также дрон зафиксировал, как местные жители-"ждуны" радуются приходу российских военных в Волчанск.

Напомним, пограничники бригады "Сталевий кордон" нанесли поражение российской пехоте в Волчанске Харьковской области.

Также в ISW считают, что российские оккупанты хотят захватить Часов Яр и Волчанск. Таким образом, они могли бы занять выгодные позиции для дальнейших наступательных операций против Константиновки и Дружковки.

Кроме того, в Харьковской области идет эвакуация гражданских из Волчанской громады. Оттуда удалось вывезти уже около 2500 человек.

кража
Харьковская область
оккупанты
война в Украине

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