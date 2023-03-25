Российские войска обстреляли Часов Яр: есть погибшие

Российские военные продолжают убивать гражданских людей

В субботу, 25 марта, российские оккупационные войска обстреляли Часов Яр и Торецк, Донецкой области из артиллерии. В результате вражеской атаки есть погибшие.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Что известно о вражеском обстреле

"Россияне обстреляли Времен Яр и Торецк из артиллерии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе Часов Яр погиб гражданский мужчина, а в Торецке террористы убили женщину.

В настоящее время подробная информация выясняется.

Напомним, за последние сутки, 24 марта, оккупанты убили двух жителей Донецкой области, еще троих — ранили. Россияне обстреляли Краматорск и еще десятки населенных пунктов в регионе.

Кроме того, в ночь на 23 марта российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области и его окрестности. Повреждены как минимум три дома, котельные и гаражи. Также есть погибшие и раненые