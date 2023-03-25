Российские войска обстреляли Часов Яр: есть погибшие
В субботу, 25 марта, российские оккупационные войска обстреляли Часов Яр и Торецк, Донецкой области из артиллерии. В результате вражеской атаки есть погибшие.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
-
Собаке, которую переехал Mercedes в Одессе, сделали вторую операцию: в каком состоянии животное
-
Остановили ли россияне наступление в Бахмуте: в ВСУ прокомментировали данные британской разведки
-
Парад пяти планет: когда и как можно наблюдать
-
Попытка нелегальных мигрантов проникнуть в США грузовым поездом обернулась трагедией
-
Украина отправила почти миллион тонн зерна в неделю
-
Во Франции тысячи людей снова вышли на митинги: из-за чего протестуют
-
Ученые обнародовали новые данные о происхождении COVID: какое животное могло быть первым носителем
-
Украинцам объяснили, почему "Час Земли" может быть вредным для энергосистемы
-
Известный историк Тимоти Снайдер встретился с военным ВСУ, читавшим в окопе его книгу
-
Ликвидация коллаборантов и усиление репрессий: что происходит на оккупированных территориях
Что известно о вражеском обстреле
"Россияне обстреляли Времен Яр и Торецк из артиллерии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе Часов Яр погиб гражданский мужчина, а в Торецке террористы убили женщину.
В настоящее время подробная информация выясняется.
Напомним, за последние сутки, 24 марта, оккупанты убили двух жителей Донецкой области, еще троих — ранили. Россияне обстреляли Краматорск и еще десятки населенных пунктов в регионе.
Кроме того, в ночь на 23 марта российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области и его окрестности. Повреждены как минимум три дома, котельные и гаражи. Также есть погибшие и раненые