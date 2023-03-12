Российские войска обстреляли Угледар запрещенными снарядами: первые подробности

Россияне используют запрещенные зажигательные снаряды

Российские оккупационные войска ведут активные обстрелы Угледара. В ночь на 12 марта они обстреляли город запрещенными боеприпасами.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Обстрелы Угледара

Как отметил журналист, ночью оккупанты обстреляли город Угледар запрещенными зажигательными снарядами.

Во время войны в Украине российская армия использует оружие, запрещенное по нормам международного гуманитарного права. Применение зажигательных боеприпасов не стало исключением.

Использование этого оружия против Украины задокументировано еще в 2014 году во время войны на Донбассе.

Что такое зажигательные снаряды

К этому оружию относятся зажигательные вещества и способы их боевого применения. Она предназначена для уничтожения личного состава, повреждения вооружения и военной техники, сооружений и других объектов.

К современным зажигательным веществам относят: зажигательные смеси на основе нефтепродуктов, металлизированные зажигательные смеси, термит и термитные смеси, обычный (белый) и пластифицированный фосфор, электрон, щелочные металлы, а также самозанимающаяся в воздухе смесь.

Зажигательные снаряды предназначены для поражения живой силы и техники противника путем создания сильного пожара, а также непосредственным попаданием.

Главные характеристики

Зажигательный снаряд дистанционного действия состоит из корпуса, винтовой головки, зажигательных элементов (металлических оболочек, заполненных зажигательными веществами), диафрагмы, выбивного заряда и дистанционного взрывателя (трубки).

В полете форс огня от детонатора через определенный промежуток времени зажигает элементы и выбивной заряд.

Пороховые газы выбивающего заряда срывают головку и с большой скоростью выбрасывают воспалительные элементы (температура горения до 3000 °С).

Действие зажигательного снаряда похоже на фейерверк. Когда снаряд разрывается в воздухе, из него вылетает множество ярких мелких частиц, которые медленно падают на землю.

Наиболее распространенными зажигательными веществами на основе нефтепродуктов являются напалмы. Их получают путем добавления в жидкое топливо, чаще всего бензина.

Напалмы способны легко заниматься и нагреваться до температуры 1200ºС. Падая на землю, они прилипают к поверхностям разных объектов, горят при доступе кислорода и тяжело поддаются тушению.

Напомним, недавно в ISW оценили угрозу повторных наступлений россии на Угледар. Российские оккупационные войска хотят возобновить наступательные операции на город. Однако аналитики говорят, что это не придаст захватчикам преимущества.

Для этого противник бросает на это направление много живой силы. Так, в последний день февраля командование россии отправило на Угледарское направление подразделение бригады, которое создавалось для войны в Чечне. Приблизительно до 5 марта они должны были "принять" линию обороны, которую будут держать.