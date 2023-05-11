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Российские Z-пропагандисты подняли панику из-за "прорыва ВСУ"

11 мая 2023 23:09
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Российские Z-пропагандисты подняли панику из-за "прорыва ВСУ"
Российские военнослужащие в Украине. Фото: РосСМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские пропагандисты, освещающие события, связанные с войной, сегодня вечером развели истерику в сети. Они заявляют о наступлении ВСУ по отдельным направлениям фронта, заявляют даже об угрозе для Белгорода.

В частности, большое количество панических сообщений о "прорыве ВСУ" распространяется в российских Telegram-каналах.

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Сегодня, 11 мая, у так называемых военкоров выдался тревожный вечер. Он начался с волны панических сообщений о "прорыве ВСУ" на Донетчине, о "наступлении на Белгород", "химическом оружии ВСУ" на Запорожском направлении и признаках нового наступления на Херсонщине.

Наведя панику в сети, "военкоры" спохватились и начали один за другим публиковать успокаивающие сообщения. Мол, информация не подтверждается и "не все так однозначно", но их аудитория оказалась уже достаточно "накрученной".

А основатель частной военной компании "Вагнера" на фоне паники в сети заявил о "продвижении в Бахмуте" на целых 220 метров.

Российские пропагандисты заявляют о начале контрнаступления ВСУ. Фото: Telegram
Российские пропагандисты заявляют о начале контрнаступления ВСУ. Фото: Telegram
Российские пропагандисты заявляют о начале контрнаступления ВСУ. Фото: Telegram
Российские пропагандисты заявляют о начале контрнаступления ВСУ. Фото: Telegram
Российские пропагандисты заявляют о начале контрнаступления ВСУ. Фото: Telegram
Российские пропагандисты заявляют о начале контрнаступления ВСУ. Фото: Telegram
Российские пропагандисты заявляют о начале контрнаступления ВСУ. Фото: Telegram
Российские пропагандисты заявляют о начале контрнаступления ВСУ. Фото: Telegram
Российские пропагандисты заявляют о начале контрнаступления ВСУ. Фото: Telegram
Российские пропагандисты заявляют о начале контрнаступления ВСУ. Фото: Telegram

Кульминацией вечера стали взрывы в Белгороде. Губернатор пограничного с Украиной региона Вячеслав Гладков заявил о "работе ПВО".

Губернатор Белгородской области заявил о работе ПВО. Фото: Telegram
Губернатор Белгородской области заявил о работе ПВО. Фото: Telegram

Реакция украинцев

Украинцев паника россиян изрядно развеселила. В соцсетях украинцы начали насмехаться над россиянами, которые впали в панику, хотя контрнаступление ВСУ еще толком и не началось.

Реакция украинцев на панику россиян по поводу "прорыва ВСУ". Фото: Telegram
Реакция украинцев на панику россиян по поводу "прорыва ВСУ". Фото: Telegram
Реакция украинцев на панику россиян по поводу "прорыва ВСУ". Фото: Telegram
Реакция украинцев на панику россиян по поводу "прорыва ВСУ". Фото: Telegram

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные не потеряли ни одной позиции в Бахмуте Донецкой области. Враг прилагает усилия, чтобы захватить город.

Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинским военным удалось провести эффективные контратаки на Бахмутском направлении. На отдельных участках фронта противник не смог удержать напор и отступил на дистанцию до 2 километров.

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