Российские Z-пропагандисты подняли панику из-за "прорыва ВСУ"
Российские пропагандисты, освещающие события, связанные с войной, сегодня вечером развели истерику в сети. Они заявляют о наступлении ВСУ по отдельным направлениям фронта, заявляют даже об угрозе для Белгорода.
В частности, большое количество панических сообщений о "прорыве ВСУ" распространяется в российских Telegram-каналах.
Что пишут Z-пропагандисты
Сегодня, 11 мая, у так называемых военкоров выдался тревожный вечер. Он начался с волны панических сообщений о "прорыве ВСУ" на Донетчине, о "наступлении на Белгород", "химическом оружии ВСУ" на Запорожском направлении и признаках нового наступления на Херсонщине.
Наведя панику в сети, "военкоры" спохватились и начали один за другим публиковать успокаивающие сообщения. Мол, информация не подтверждается и "не все так однозначно", но их аудитория оказалась уже достаточно "накрученной".
А основатель частной военной компании "Вагнера" на фоне паники в сети заявил о "продвижении в Бахмуте" на целых 220 метров.
Кульминацией вечера стали взрывы в Белгороде. Губернатор пограничного с Украиной региона Вячеслав Гладков заявил о "работе ПВО".
Реакция украинцев
Украинцев паника россиян изрядно развеселила. В соцсетях украинцы начали насмехаться над россиянами, которые впали в панику, хотя контрнаступление ВСУ еще толком и не началось.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные не потеряли ни одной позиции в Бахмуте Донецкой области. Враг прилагает усилия, чтобы захватить город.
Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинским военным удалось провести эффективные контратаки на Бахмутском направлении. На отдельных участках фронта противник не смог удержать напор и отступил на дистанцию до 2 километров.