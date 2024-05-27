Російські загарбники активізують зусилля на кількох напрямках — вечірнє зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб

Протягом вісімсот двадцять четвертого дня від початку повномасштабної агресії Російської Федерації відбулося 66 зіткнень. Найбільша інтенсивність бойових дій зберігається на Покровському та Харківському напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у понеділок, 26 травня.

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Ситуація на фронтах

Бойові дії продовжуються на Покровському та Харківському напрямках. Ркрім того, російські загарбники посиллють удари під Часовим Яром.

Українські воїни чинять спротив наступальним діям російських окупантів та завдають їм значних втрат.

На Харківському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 10. Чотири бої продовжуються. Ситуація контрольована, українські підрозділи посилюють стійкість оборони. При цьому противник застосував уже 17 керованих авіабомб. Зокрема, нових ударів КАБами зазнали Вовчанськ, Липці та Старий Салтів.

На Куп’янському напрямку російські загарбники за підтримки з боку авіації сім разів намагалися вклинитися в оборонні рубежі Сил оборони. Зокрема ворог атакував поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки, Берестового, Греківки, Дружелюбівки, Невського та біля М’ясожарівки.

Українські військові в бою. Фото: Генштаб

Три штурмові дії ворога відбулися на Лиманському напрямку. Ще п’ять атак російських загарбників українські підрозділи відбивали на Сіверському напрямку.

Під Часовим Яром ворог з початку доби здійснив уже п’ять штурмових дій. Ще по одній атаці проводив на Кліщіївку та Іванівське.

На Покровському напрямку кількість ворожих штурмових дій з початку доби зросла до 16. Росіяни атакують поблизу Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, Нетайлового. Ситуація напружена. По населених пунктах Сокіл і Желенне била ворожа авіація.

На Придніпровському напрямку, поблизу Кринок та на інших лівобережних плацдармах, відбито чотири атаки противника.

В Генштабі зазначили, що Сили оборони виснажують загарбників вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів, де найгарячіші точки на фронті та де тривають найзапекліші бої.

Як відомо, ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських загарбників прорвати українську оборону зупинено.