Российские захватчики активизируют усилия по нескольким направлениям — вечерняя сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб

В течение восьмисот двадцать четвертого дня после начала полномасштабной агрессии Российской Федерации произошло 66 столкновений. Наибольшая интенсивность боевых действий сохраняется на Покровском и Харьковском направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в понедельник, 26 мая.

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Ситуация на фронтах

Боевые действия продолжаются на Покровском и Харьковском направлениях. Кроме того, российские захватчики усилят удары под Часовым Яром.

Украинские воины сопротивляются наступательным действиям российских оккупантов и наносят им значительные потери.

На Харьковском направлении количество боевых столкновений возросло до 10. Четыре боя продолжаются. Ситуация контролируется, украинские подразделения усиливают устойчивость обороны. При этом противник применил уже 17 управляемых авиабомб. В частности, новые удары КАБами нанесли по Волчанску, Липцам и Старому Салтову.

На Купянском направлении российские захватчики при поддержке авиации семь раз пытались вклиниться в оборонительные рубежи Сил обороны. В частности, враг атаковал вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки, Берестового, Грековки, Дружелюбовки, Невского и возле Мясожаровки.

Украинские военные в бою. Фото: Генштаб

Три штурмовых действия врага произошли на Лиманском направлении. Еще пять атак российских захватчиков украинские подразделения отражали на Северском направлении.

Под Часовым Яром враг с начала суток совершил уже пять штурмовых действий. Еще по одной атаке проводил на Клещиевке и Ивановском.

На Покровском направлении количество вражеских штурмовых действий с начала суток возросло до 16. Россияне атакуют вблизи Новоалександровки, Калинового, Сокола, Уманского, Новоселовки Первой, Нетайлово. Ситуация напряженная. По населенным пунктам Сокол и Желенное била вражеская авиация.

На Приднепровском направлении, вблизи Кринок и других левобережных плацдармов, отбиты четыре атаки противника.

В Генштабе отметили, что Силы обороны истощают захватчиков вдоль всей линии боевого столкновения. Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и принимаются решения.

Ранее главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал, где самые горячие точки на фронте и где продолжаются самые ожесточенные бои.

Как известно, ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Подразделения сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских захватчиков прорвать украинскую оборону остановлены.