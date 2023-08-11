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Російські ЗМІ поширюють фейкову рекламу із Зеленським у Нью-Йорку

11 серпня 2023 15:03
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Валерія Пержун
редактор
Російські ЗМІ поширюють фейкову рекламу із Зеленським у Нью-Йорку
Фейкова реклама з Президентом у Нью-Йорку. Фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Російські пропагандисти поширюють мережею відео з фейковою рекламою Володимира Зеленського у Нью-Йорку. Російські ЗМІ пишуть, що такий плакат розмістили республіканці.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Що відомо про фейкову рекламу Зеленського у Нью-Йорку

11 серпня російські ЗМІ почали поширювати відео із сітілайтом у Нью-Йорку, на якому нібито розміщена реклама з Володимиром Зеленським. Надихнувшись відомим голівудським фільмом, росіяни розмістили фото Президента на рожеве тло та додали провокативний надпис "Я заробив у 10 разів більше, ніж фільм "Барбі".

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Скриншот із фейкового відео пропагандистів

У своїх матеріалах російські ЗМІ зазначають, що таку рекламу розмістили  республіканці, посилаючись на масштабну допомогу українській армії. До того ж пропагандисти порівнюють касу фільму "Барбі" з кількістю фінансової допомоги Україні.

Однак Центр протидії дезінформації повідомляє, що поширювана "реклама" — фейк, створений для дискредитації Президента України. До того ж уже відомо, що насправді показує сітілайт, зображений на відео.

"У Генконсульстві повідомили, що наразі на рекламному банері розміщується реклама Lord of the rings та Harry Potter Exhibition", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот повідомлення Центру

Нагадаємо, підсанкційний власник Яндекса вперше прокоментував повномасштабне вторгнення.

Також стало відомо, що росіянам обмежують доступ до VPN: в британській розвідці пояснили чому.

Водночас Центр національного спротиву повідомив, що загарбники на ТОТ будуть розповідати дітям про "нацистів у Києві".

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