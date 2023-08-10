"Рубль — одна з найслабших валют": Соловйов обурився курсом в РФ

Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: росЗМІ

Пропагандист Соловйов обурився зростанням курсу валют у Росії. На його думку, в РФ немає жодних передумов для настання інфляції.

Про це він розповів у своєму етері.

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В етері російський пропагандист Володимир Соловйов заявив про те, що падіння рубля — питання до Держдуми та Центрального банку РФ.

"У мене запитання до всіх депутатів Держдуми. Члени ради Федерації, скажіть, будь ласка, а ви не помічаєте, який у нас курс в країні? Ви хоча б один запит в ЦентроБанк відправили, щоб ці люди пояснили, що у нас в країні робиться", — обурено заявив Соловйов.

Зі слів пропагандиста, Центральний банк зумисно замовчує "справжні" причини зміни курсу валют.

"Завдяки геніальній політиці центрального банку, який ненавидить народ настільки, що не може йому й слова сказати. Навіть не пояснюють, чому це курс так скаче, що над нами весь світ тепер сміється: "одна з найслабших валют — рубль", — зазначив Соловйов.

До того ж такі економічні стрибки — болюче місце у передвиборчій кампанії, що особливо лякає російську пропаганду.

"Що такого сталося, що такий курс? Це ж призведе до зростання інфляції, до зростання споживчих цін. Причому цей пік випаде на період виборчої кампанії", — наголосив російський ведучий.

Нагадаємо, стало відомо, що росіяни на тимчасово окупованих територіях будуть розповідати дітям про "нацистів у Києві".

Водночас експерт розповів, що удари по мостах підштовхують росіян до втечі з Херсонщини.