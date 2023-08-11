Российские СМИ распространяют фейковую рекламу с Зеленским в Нью-Йорке

Фейковая реклама с Президентом в Нью-Йорке. Фото: рос.СМИ

Российские пропагандисты распространяют сетью видео с фейковой рекламой Владимира Зеленского в Нью-Йорке. Российские СМИ пишут, что такой плакат разместили республиканцы.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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11 августа российские СМИ начали распространять видео с ситилайтом в Нью-Йорке, на котором якобы размещена реклама с Владимиром Зеленским. Вдохновившись известным голливудским фильмом, россияне разместили фото Президента на розовый фон и добавили провокативную надпись "Я заработал в 10 раз больше, чем фильм "Барби".

Скриншот с фейкового видео пропагандистов

В своих материалах российские СМИ отмечают, что подобную рекламу разместили республиканцы, ссылаясь на масштабную помощь украинской армии. К тому же, пропагандисты сравнивают кассу фильма "Барби" с количеством финансовой помощи Украине.

Однако Центр противодействия дезинформации сообщает, что распространяемая "реклама" — фейк, созданный для дискредитации Президента Украины. К тому же уже известно, что действительно показывает ситилайт, изображенный на видео.

"В Генконсульстве сообщили, что на рекламном баннере находится реклама Lord of the rings и Harry Potter Exhibition" , — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Центра

Напомним, подсанкционный владелец Яндекса впервые прокомментировал полномасштабное вторжение.

Также стало известно, что россиянам ограничивают доступ к VPN: в британской разведке объяснили почему.

В то же время Центр национального сопротивления сообщил, что захватчики на ВОТ будут рассказывать детям о "нацистах в Киеве".