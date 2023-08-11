Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Российские СМИ распространяют фейковую рекламу с Зеленским в Нью-Йорке arrow

Российские СМИ распространяют фейковую рекламу с Зеленским в Нью-Йорке

11 августа 2023 15:03
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Российские СМИ распространяют фейковую рекламу с Зеленским в Нью-Йорке
Фейковая реклама с Президентом в Нью-Йорке. Фото: рос.СМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Российские пропагандисты распространяют сетью видео с фейковой рекламой Владимира Зеленского в Нью-Йорке. Российские СМИ пишут, что такой плакат разместили республиканцы.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Читайте также:

Что известно о фейковой рекламе Зеленского в Нью-Йорке

11 августа российские СМИ начали распространять видео с ситилайтом в Нью-Йорке, на котором якобы размещена реклама с Владимиром Зеленским. Вдохновившись известным голливудским фильмом, россияне разместили фото Президента на розовый фон и добавили провокативную надпись "Я заработал в 10 раз больше, чем фильм "Барби".

null
Скриншот с фейкового видео пропагандистов

В своих материалах российские СМИ отмечают, что подобную рекламу разместили республиканцы, ссылаясь на масштабную помощь украинской армии. К тому же, пропагандисты сравнивают кассу фильма "Барби" с количеством финансовой помощи Украине.

Однако Центр противодействия дезинформации сообщает, что распространяемая "реклама" — фейк, созданный для дискредитации Президента Украины. К тому же уже известно, что действительно показывает ситилайт, изображенный на видео.

"В Генконсульстве сообщили, что на рекламном баннере находится реклама Lord of the rings и Harry Potter Exhibition" , — говорится в сообщении.

null
Скриншот сообщения Центра

Напомним, подсанкционный владелец Яндекса впервые прокомментировал полномасштабное вторжение.

Также стало известно, что россиянам ограничивают доступ к VPN: в британской разведке объяснили почему.

В то же время Центр национального сопротивления сообщил, что захватчики на ВОТ будут рассказывать детям о "нацистах в Киеве".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз