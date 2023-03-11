Российские СМИ зафиксировали рекордные потери оккупационных войск в Украине

Россия несет большие потери в Украине

Российские журналисты подтверждают гибель 16774 своих военнослужащих в Украине с начала полномасштабной войны. В частности, СМИ фиксируют новый рекорд потерь россии за последние недели.

Об этом сообщает "Медиазона".

Подтвержденные потери

Издание ведет подсчет потерь российских войск совместно с российской службой BBC. По информации СМИ, россияне за последние две недели потеряли в войне 1 638 военных, и якобы 1 456 среди мобилизованных.

"Из предварительного сведения 24 февраля к нашему списку добавилось более 1 600 человек — это новый рекорд за все время наших наблюдений", — говорится в сообщении.

Потери среди "вагнеровцев"

При этом, как отмечается в сообщении, наибольший прирост погибших среди наемников из ЧВК "Вагнера". С конца 2022 года и начала следующего года заметно выросли потери среди завербованных заключенных. Из них формировались "штурмовые группы" для атаки на украинские позиции под Бахмутом.

В то же время "свободные" наемники из "Вагнера" несут потери по сравнению с заключенными. Число погибших заключенных возросло с предварительного сведения практически в полтора раза: журналистам известны имена 1849 мужчин, попавших на войну из колоний. Главным направлением для российских войск по-прежнему остается Бахмут. Известны имена 800 человек, погибших здесь.

Гибель мобилизованных и офицеров

Кроме того, росСМИ подтверждают гибель более 1 450 мобилизованных и уверяют, что реальное количество убитых мобилизованных выше.

Также приводятся данные посреди русских утрат посреди военных высших рангов. Так, за последние две недели погибли 11 российских офицеров в звании от подполковника.

Так, к 10 марта подтвердилась гибель более 1900 офицеров русской армии и других силовых структур. 209 из них — в звании от подполковника и выше.

Известно также о 127 случаях гибели военных пилотов. Потери среди летчиков особенно "болезненны" для армии рф. Поскольку, как отмечают росСМИ, подготовка одного пилота фронтовой авиации первого класса занимает 7-8 лет и стоит около 3,4 млн. долларов.

"С начала лета и по середину осени 2022 года основную тяжесть потерь несли добровольцы, разительно отличающаяся от ситуации на первом этапе войны: зимой и в начале весны наибольший потери понесли части ВДВ, позже — мотострелковые войска", — отмечается в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, россия с начала полномасштабной войны потеряла около 158 000 своих военных убитыми. Более тысячи – только за минувшие сутки.

По данным СМИ, россия терпит колоссальные казни под Бахмутом. Агрессор теряет в пять раз больше военных, чем Украина.