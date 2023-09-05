Російський пілот, який перегнав до України гелікоптер Mi-8, отримає півмільйона доларів

Російський пілот Максим Кузьмінов. Фото: Ukrinform

Пілот переміщеного в Україну російського вертольота Мі-8 28-річний Максим Кузьмінов отримає винагороду у розмірі 500 тисяч доларів у гривневому еквіваленті. Українська розвідка закликає росіян наслідувати приклад цього хлопця.

Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Читайте також:

Пілот-перебізчик отримає свою нагороду

"Звичайно, нагорода буде в національній валюті. Є офіційне законодавство, відповідний закон, підписаний президентом України в квітні 2022 року про відповідну компенсацію в разі, якщо людина переходить на бік України разом з технікою", — розповів Юсов.

Юсов додав, що Україна є демократичною правовою державою, яка виконує власні зобов’язання і дотримується міжнародного права. Тому він закликав росіян, які не хочуть ставати військовими злочинцями, здаватися, переходити на бік України і ставати до бою проти путінського режиму.

Раніше ми розповідали, що російський пілот і командир вертольота Мі-8 Максим Кузьмінов, який перевіз повітряне судно до України під час спецоперації ГУР, розповів, що сталося з іншими пілотами. За його словами, по вертольоту було відкрито вогонь під час того, як він перетнув кордон.

Нагадаємо, до річниці створення ГУР, 7 вересня, в Україні покажуть фільм про пілота, який перегнав до України російський вертоліт МІ-8 із запчастинами для ворожих винищувачів. У тизері кінострічки з'явився сам пілот.