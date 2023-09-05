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Российский пилот, перегнавший в Украину вертолет Mi-8, получит полмиллиона долларов

5 сентября 2023 22:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Российский пилот, перегнавший в Украину вертолет Mi-8, получит полмиллиона долларов
Российский пилот Максим Кузьминов. Фото: Ukrinform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Пилот перемещенного в Украину российского вертолета Ми-8 28-летний Максим Кузьминов получит вознаграждение в размере 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте. Украинская разведка призывает россиян последовать примеру этого парня.

Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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"Конечно, награда будет в национальной валюте. Есть официальное законодательство, соответствующий закон, подписанный президентом Украины в апреле 2022 года о соответствующей компенсации в случае, если человек переходит на сторону Украины вместе с техникой", — рассказал Юсов.

Юсов добавил, что Украина является демократическим правовым государством, выполняющим собственные обязательства и соблюдающим международное право. Поэтому он призвал россиян, не желающих становиться военными преступниками, сдаваться, переходить на сторону Украины и становиться в бой против путинского режима.

Ранее мы рассказывали, что российский пилот и командир вертолета Ми-8 Максим Кузьминов, перевозивший воздушное судно в Украину во время спецоперации ГУР, рассказал, что произошло с другими пилотами. По его словам, по вертолету был открыт огонь во время пересечения границы.

Напомним, к годовщине создания ГУР, 7 сентября, в Украине покажут фильм о пилоте, который перегнал в Украину российский вертолет МИ-8 с запчастями для вражеских истребителей. В тизере фильма появился сам пилот.

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