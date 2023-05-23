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Російський пропагандист запропонував зробити із Бєлгородщини буферну зону

23 травня 2023 18:02
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Російський пропагандист запропонував зробити із Бєлгородщини буферну зону
Сергій Карнаухов, ведучий "Соловьев.Live". Скріншот: YouTube
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Кремлівський пропагандист Сергій Карнаухов почав привчати росіян до думки, що Бєлгородську область доведеться перетворити на буферну зону. На думку Карнаухова, це "нормальна ідея".

Про це він сказав в ефірі "Соловьев.LIVE".

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"У зв'язку з тим, що ми не створили прикордонну буферну зону на території супротивника, потрібно створювати тоді всередині країни", — пояснив Карнаухов.

Деталі

За словами пропагандиста, у створенні буферної зони "немає нічого такого".

"От взагалі нічого. Ми не визнаємо слабкість, ми ні перед ким не перепрошуємо. Ми взагалі нічого не робимо стосовно будь-кого — ми робимо все, найголовніше, для людей. Ми їх рятуємо", — заявив Карнаухов.

Щоб росіянам було легше прийняти цю думку, пропагандист розповів своїй аудиторії, що російський кордон, виявляється, це "не місце де все спокійно і тихо".

"Там усе палає, там ДРГ працюють", — настрахав росіян Карнаухов.

При цьому, пояснювати, чому до вторгнення в Україну на кордонах РФ нічого не палало, пропагандист чомусь не став.

Нагадаємо, український військовий експерт Петро Черник оцінив російські втрати від рейду бронегрупи легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородщини.

Також у вівторок, 23 травня, "Свобода Росії" заявила, що продовжує звільнення бєлгородського регіону від путінського режиму.

Також надійшли повідомлення, що через погіршення ситуації на кордоні Росія планує перемістити деякі свої підрозділи з України до Бєлгородської області.

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