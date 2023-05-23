Російський пропагандист запропонував зробити із Бєлгородщини буферну зону

Сергій Карнаухов, ведучий "Соловьев.Live". Скріншот: YouTube

Кремлівський пропагандист Сергій Карнаухов почав привчати росіян до думки, що Бєлгородську область доведеться перетворити на буферну зону. На думку Карнаухова, це "нормальна ідея".

Про це він сказав в ефірі "Соловьев.LIVE".

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"У зв'язку з тим, що ми не створили прикордонну буферну зону на території супротивника, потрібно створювати тоді всередині країни", — пояснив Карнаухов.

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За словами пропагандиста, у створенні буферної зони "немає нічого такого".

"От взагалі нічого. Ми не визнаємо слабкість, ми ні перед ким не перепрошуємо. Ми взагалі нічого не робимо стосовно будь-кого — ми робимо все, найголовніше, для людей. Ми їх рятуємо", — заявив Карнаухов.

Щоб росіянам було легше прийняти цю думку, пропагандист розповів своїй аудиторії, що російський кордон, виявляється, це "не місце де все спокійно і тихо".

"Там усе палає, там ДРГ працюють", — настрахав росіян Карнаухов.

При цьому, пояснювати, чому до вторгнення в Україну на кордонах РФ нічого не палало, пропагандист чомусь не став.

Нагадаємо, український військовий експерт Петро Черник оцінив російські втрати від рейду бронегрупи легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородщини.

Також у вівторок, 23 травня, "Свобода Росії" заявила, що продовжує звільнення бєлгородського регіону від путінського режиму.

Також надійшли повідомлення, що через погіршення ситуації на кордоні Росія планує перемістити деякі свої підрозділи з України до Бєлгородської області.