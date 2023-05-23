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Российский пропагандист предложил сделать из Белгородской области буферную зону

23 мая 2023 18:02
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Российский пропагандист предложил сделать из Белгородской области буферную зону
Сергей Карнаухов, ведущий "Соловьев. Live". Скриншот: YouTube
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Кремлевский пропагандист Сергей Карнаухов начал приучать россиян к мнению, что Белгородскую область придется превратить в буферную зону. По мнению Карнаухова, это "нормальная идея".

Об этом он сказал в эфире "Соловьев.LIVE".

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"В связи с тем, что мы не создали пограничную буферную зону на территории противника, нужно создавать тогда внутри страны", — пояснил Карнаухов.

Подробности

По словам пропагандиста, в создании буферной зоны "нет ничего подобного".

"Вот вообще ничего. Мы не признаем слабость, мы ни перед кем не извиняемся. Мы вообще ничего не делаем по отношению к кому-либо — мы делаем все, самое главное, для людей. Мы их спасаем", — заявил Карнаухов.

Чтобы россиянам было легче принять это мнение, пропагандист рассказал своей аудитории, что российская граница, оказывается, это "не место, где все спокойно и тихо".

"Там все пылает, там ДРГ работают", — напугал россиян Карнаухов.

При этом объяснять, почему до вторжения в Украину на границах РФ ничего не пылало, пропагандист почему-то не стал.

Напомним, украинский военный эксперт Петр Черник оценил российские потери рейда бронегруппы легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области.

Также во вторник, 23 мая, "Свобода России" заявила, что продолжает освобождение белгородского региона от путинского режима.

Также поступили сообщения, что из-за ухудшения ситуации на границе Россия планирует переместить некоторые свои подразделения из Украины в Белгородскую область.

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