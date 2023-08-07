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Российский террор в Херсонской области: Прокудин рассказал о беспощадных обстрелах

7 августа 2023 08:24
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Валерия Пержун
редактор
Российский террор в Херсонской области: Прокудин рассказал о беспощадных обстрелах
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: ОВА
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, за минувшие сутки россияне нанесли 99 ударов по Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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В воскресенье, 6 августа, россияне беспощадно обстреливали мирных жителей Херсонщины.

"За минувшие сутки противник совершил 30 обстрелов, выпустив 99 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БпЛА" , — сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

К тому же удары нанесли и по областному центру.

"По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов. российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию дачного кооператива в Бериславе", — рассказал Прокудин.

Из-за атаки россиян пострадали четыре человека.

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Скриншот сообщения главы ОВА

К тому же оккупанты не давали покоя херсонцам и ночью. Так, около 00:50 7 августа оккупанты обстреляли жилой дом в Херсоне.

"У 8 жителей диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу госпитализировали одно маломобильное лицо. Во время тушения пожара, нанесенного вражеским ударом, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела", — рассказал Прокудин.

Через пол часа обстрелы продолжились.

"В результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины — контузия", — отметил председатель ОВА.

Под утро в областном центре был еще один прилет.

"Около 03:15 армия РФ снова атаковала дом. Ранена 93-летняя женщина. С минно-взрывной травмой и контузией ее госпитализировали" , — говорится в сообщении Прокудина.

Напомним, россияне создали на оккупированных территориях школы по фальсификации выборов.

Также ранее стало известно, что в Херсонскую область прибыли российские врачи из Сирии.

В то же время в Минздраве рассказали, какая ситуация с водой на юге после подрыва Каховской ГЭС.

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