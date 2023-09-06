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Російських військових, які пішли у відпустку, оголошують дезертирами, — перехоплення ГУР

6 вересня 2023 22:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Російських військових, які пішли у відпустку, оголошують дезертирами, — перехоплення ГУР
Російські військові розвантажуються з потягів. Фото: t.me/Crimeanwind
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російський загарбник поскаржився товаришу на труднощі з відновленням своїх документів. За його словами, у підрозділах армії Російської Федерації, які діють на Куп’янському напрямку, облік мобілізованих ведуть без належного контролю.

Про це він заявив у телефонній розмові, яку перехопило та опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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В армії РФ панує хаос

"Хтось взагалі не рахується… Тут половина у Тоцьку рахується — половина там, половина тут", — розповів обурений солдат про хаос в армії РФ.

Він також розповів, що у нього зараз немає військового квитка, тому його відправили робити новий. Після цього він зробив фото та віддав його, але наступного дня йому відмовилися видавати квиток, тому що він мобілізований і в нього немає особової справи.

Крім того, росіянин розповів, що військові можуть піти у відпустку, але рахуватися при цьому у складі підрозділу, що залучається до бойових завдань на фронті. Через це у штабах не знають, де насправді знаходяться солдати.

"Вони мені кажуть, що я у відпустці не був, нічого не помічають. На відпустку у 10 днів навіть папірець не дають. Я приїжджаю у військкомат до себе у місто, вони кажуть: "А як ти, є*ать, ти дезертир, б**дь", — додав терорист.

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило перехоплення, у якому російський окупант поскаржився, що серед його колег по службі почастішали випадки дезертирства — вони не хочуть воювати та масово покидають позиції. Також військові відмовляються евакуйовувати поранених і загиблих з поля бою. 

До слова, нещодавно у Міноборони заявили, що військова ініціатива на фронті перейшла на бік України. Бійці Збройних сил України просуваються щодня.

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