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Российских военных, ушедших в отпуск, объявляют дезертирами, — перехват ГУР

6 сентября 2023 22:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Российских военных, ушедших в отпуск, объявляют дезертирами, — перехват ГУР
Российские военные разгружаются из поездов. Фото: t.me/Crimeanwind
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российский захватчик пожаловался товарищу на трудности с восстановлением документов. По его словам, в подразделениях армии Российской Федерации, действующих на Купянском направлении, учет мобилизованных ведется без надлежащего контроля.

Об этом он заявил в телефонном разговоре, который перехватило и опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Кто-то вообще не считается… Здесь половина в Тоцке считается — половина там, половина здесь", — рассказал возмущенный солдат о хаосе в армии РФ.

Он также рассказал, что у него сейчас нет военного билета, поэтому его отправили на новый. После этого он сделал фото и отдал его, но на следующий день ему отказались выдавать билет, потому что он мобилизован и у него нет особого дела.

Кроме того, россиянин рассказал, что военные могут уйти в отпуск, но считаться при этом в составе подразделения, привлекаемого к боевым задачам на фронте. Поэтому в штабах не знают, где на самом деле находятся солдаты.

"Они мне говорят, что я в отпуске не был, ничего не замечают. На отпуск в 10 дней даже бумажку не дают. Я приезжаю в военкомат к себе в город, они говорят: "А как ты, есть*ать, ты дезертир, б**дь", — добавил террорист.

Напомним, ранее ГУР обнародовал перехват, в котором российский оккупант пожаловался, что среди его сослуживцев участились случаи дезертирства — они не хотят воевать и массово покидают позиции. Также военные отказываются эвакуировать раненых и погибших с поля боя.

Кстати, недавно в Минобороны заявили, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются каждый день.

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