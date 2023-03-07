Російського військового, який катував мирних мешканців Херсонщини, судитимуть

Наразі триває розслідування, щоб встановити окупантів, які також причетні до цих злочинів

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури встановлено та повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни російському військовослужбовцю. Окупант знущався та катував мирних мешканців Херсонської області.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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З початку окупації Херсонської області російський військовий був призначений так званим "комендантом — начальником гарнізону", який дислокувався у смт Лазурне. До підпорядкування увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт та територія Чорноморського біосферного заповідника.

Окупант особисто надавав вказівки та брав участь у затриманні й катуванні місцевих мешканців. До того ж військовий рф незаконно захоплював нерухомість.

"Підозрюваний разом зі своїми спільниками — військовими рф, затримали голову однієї із селищних рад Скадовського району. Його утримували в підвалі пансіонату, систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту. Від чоловіка вимагали надати інформацію щодо проукраїнських активістів та місцевих мешканців, а також схиляли до співпраці", — йдеться у повідомленні.

Наразі триває розслідування, щоб встановити окупантів, які також причетні до цих злочинів.

Нагадаємо, у Сумській області до 10 років позбавлення волі засуджено російського військовослужбовця. Окупант погрожував зброєю та відбирав цінні речі у мирних українців.

Також ми писали, на Чернігівщині військовослужбовця рф засуджено до 12 років позбавлення волі. Під час окупації одного із населених пунктів обвинувачений спільно з іншими військовими рф силоміць утримував пораненого цивільного в приміщенні магазину.

Додамо, за матеріалами Служби безпеки України винесено вирок ворожому пропагандисту та прихильнику "руського міру". Приморський районний суд Одеси заочно засудив лідера проросійського об’єднання до 14 із половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна.