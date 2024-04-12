У Третій штурмовій бригаді показали, як знищують техніку РФ

Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують застосовувати ударні дрони проти росіян на фронті. За допомогою цих "пташок" військові знищили чимало техніки та особового складу окупантів.

Про це повідомила пресслужба 3-ї ОШБр у п'ятницю, 12 квітня, та показала відповідне відео.

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Військові розповіли, що підрозділи Третьої штурмової продовжують розбивати техніку, зброю і росіян універсальним засобом — ударними дронами.

"Мінуснули окупантам декілька танків, дві гармати, АГС, міномет, автівки та укриття живої сили", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перетворення ворожої техніки на брухт — результати роботи Батальйону безпілотних систем, Протитанкового й 2-го механізованого батальйонів.

Нагадаємо, нещодавно Третя штурмова бригада показала влучний удар HIMARS по розташуванню росіян.

Також прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російську "буханку" та три легкові автомобілі окупантів.