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У Третій штурмовій бригаді показали, як знищують техніку РФ

12 квітня 2024 12:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Третій штурмовій бригаді показали, як знищують техніку РФ
Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують застосовувати ударні дрони проти росіян на фронті. За допомогою цих "пташок" військові знищили чимало техніки та особового складу окупантів.

Про це повідомила пресслужба 3-ї ОШБр у п'ятницю, 12 квітня, та показала відповідне відео. 

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Військові розповіли, що підрозділи Третьої штурмової продовжують розбивати техніку, зброю і росіян універсальним засобом — ударними дронами.

"Мінуснули окупантам декілька танків, дві гармати, АГС, міномет, автівки та укриття живої сили", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перетворення ворожої техніки на брухт — результати роботи Батальйону безпілотних систем, Протитанкового й 2-го механізованого батальйонів. 

Нагадаємо, нещодавно Третя штурмова бригада показала влучний удар HIMARS по розташуванню росіян.

Також прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російську "буханку" та три легкові автомобілі окупантів. 

Також ми писали, що днями українські воїни знищили замаскований ворожий склад поблизу Кліщіївки.

військова техніка
окупанти
війна в Україні
штурмова бригада

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