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Разбивают в пух и прах — Азов показал, как дроны уничтожают российскую технику

15 апреля 2024 01:54
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В бригаде "Азов" показали как уничтожают российскую технику с помощью FPV-дронов
Дроны украинских военных целятся по вражеской технике. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Бригада "Азов" показала кадры уничтожения российской техники на Кременском направлении, вблизи села Терны Донецкой области. Армия окупантов теряет танки, БТР, артиллерию. 

Уникальными кадрами, на которых видно, как азовцы попадают по вражеским целям, военные поделились в Telegram.

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Азовские FPV-дроны точно попадают в цель

12 бригада спецназначения "Азов" сейчас удерживает участок фронта возле села Терны и отбивает там постоянные атаки российских оккупантов. Всегда на страже — рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Азова".

На этих кадрах азовские FPV-дроны точно попадают в цель — по российским танкам, БТР, БМП, артиллерии, грузовикам. "Каждая уничтоженная боевая единица — это сорванный враждебный замысел и сохраненная жизнь воинов", — написали азовцы в своем Telegram.

Ранее мы сообщали, что бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают использовать ударные дроны на фронте против россиян. С помощью "птичек" военные уничтожили немало техники и личного состава окупантов.

Также экс-командир "Азова" показал работу группы "Люмьер" на Авдеевском направлении.

 

война
российские войска
Луганская область
полк "Азов"
дроны

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