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Распятые священники: российские пропагандисты придумали новый фейк об Украине

14 июля 2023 14:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Распятые священники: российские пропагандисты придумали новый фейк об Украине
Российская пропагандистка Олеся Шигина. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские пропагандисты придумали очередной фейк об Украине. Они начали говорить о распятых священниках и исчезающих детях в Бердянске, Донецке и Луганске.

Видео со словами российской пропагандистки распространилось в Telegram-каналах.

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На видео российская пропагандистка Олеся Шигина в военной форме рассказывает о зверствах, которые якобы совершали украинские воины. По ее словам, они происходили в Донецке, Луганске и Бердянске.

"Вчера я буквально была в храме — здесь, в Бердянске. Мне рассказывали, как действуют методы запугивания. Об этом мне говорили и в Донецке, в Луганске. Мы все знаем распятых батюшек, мы знаем похороненных людей в прудах под Донецком, мы знаем обреченных детей, мы все знаем. Это страшные методы, после которых нормальный человек любой, который не имеет оружия в руках — он, естественно, начинает закрываться и просто... Ему остается только ждать", — сказала Шигина.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только во время контрнаступления ВСУ и только на южном фронте оккупанты уничтожили почти тысячу единиц украинской бронетехники. Только "Леопардов" было якобы подбито 16 штук.

Также мы писали, что представитель РФ в ООН Василий Небензя считает, что "жест доброй воли", который российская армия устроила в прошлом году, убегая из-под Киева, на самом деле являлся выдающейся победой России над Украиной.

Добавим, россияне начали распространять новый фейк. Они заявляют, что из-за биолаборатории США в реке Днепр появился возбудитель холеры.

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